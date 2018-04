Das 32. Georgifest in St.Georgen bei Judenburg war bestens besucht

23.04.2018, 18:29 Uhr

Nach dem Festgottesdienst wurden die Reiter und Pferde von GR Florian Zach und Diakon Mag. Walter Steinwidder gesegnet und die Wölzertaler Schuhplattler brachten die Besucher richtig in Feierstimmung.Danach wurde umrahmt vom MV Scheiben-St. Georgen in den Ladenanger gespielt.Dort wurden die Besucher von der Bergkapelle Fohnsdorf empfangen und bei Musik von "SteirerSchmäh" und " Ausgfuxt" wurde am Dorfplatz als auch im Ladenanger bis spät abends gefeiert.