Kabarettphänomen Paul Pizzera in Action

12.05.2017, 11:31 Uhr

Obwohl gesundheitlich angeschlagen, zeigte sich das Ausnahmetalent als Profi auf der Bühne.



Bereits zum elften Mal kam Paul Pizzera nach Spielberg und präsentierte abermals vor ausverkauftem Haus sein Programm „Sex, Drugs & Klei‘n‘Kunst“.Mit einer unglaublichen Authentizität schaffte er es binnen kürzester Zeit, das Publikum für sich zu begeistern und von der ersten Sekunde an zu fesseln. Das Phänomen Paul Pizzera eben, der damit zu den ganz Großen der heimischen Kabarett- Szene gehört.Die Mischung aus Erzählungen aus dem Alltag einer zweifellos etwas unkonventionellen Familie, gepaart mit den (kläglichen) Versuchen ein Liebeslied zu texten sowie seine unzähligen musikalischen Einlagen machen den Erfolg seines Programms aus und sorgten auch in Spielberg für lautstarken Beifall während es gesamten Abends.Dass er dabei alles andere als ein „Jedermann“ ist, wurde angesichts seiner Persönlichkeit einmal mehr untermauert.Im Herbst kommt der Kabarett-Star übrigens mit seinem neuen Programm zurück ins Murtal und wird gemeinsam mit Otto Jaus mit Sicherheit wieder einen weiteren Meilenstein in Spielbergs langjähriger Kulturgeschichte setzen.