17.10.2017, 21:21 Uhr

Am Montag ging's beim Maxlaun-Markt in Niederwölz richtig zur Sache. Bombenstimmung im Festzelt, fetzige Volksmusik und der tradtionelle Umtrunk an den Theken ließ viele Besucher bis in die frühen Morgenstunden feiern. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.