Viel Lob für langgediente Florianijünger des Judenburger Bereiches

24.04.2017, 17:39 Uhr

Alles neu macht bekanntlich der Mai, doch diesmal warteten die Florianijünger des Judenburger Bereiches – ident mit dem ehemaligen Bezirk – schon im April mit einer Novität auf. Der diesjährige Bereichsfeuerwehrtag, zu dem aus Anlaß des 80-jährigen Bestandes der Feuerwehr Hohentauern am vergangenen Samstag in das Bergdorf eingeladen wurde, schöpfte – was die Auszeichnung verdienter Mitglieder anlangte – aus dem Vollen. Erstmals waren in diesem Jahr nicht die Hauptversammlungen Schauplatz von ehrenvollen Dekorierungen. „Wir wollen unseren Feuerwehrkameraden einen würdigen Rahmen bieten, wenn es an die Überreichung hoher Auszeichnungen geht“, hatte Bereichs-Chef Harald Schaden betont. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.