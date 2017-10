08.10.2017, 22:04 Uhr

Fohnsdorfs Sozialdemokraten haben sich eine neue Führung gewählt: Bei der am vergangenen Freitag abgehaltenen Mitgliederversammlung trat Mario Lipus als Ortsvorsitzender in die Fußstapfen seines Vaters Franz Lipus. Dieser wurde für sein jahrzehntelanges Wirken mit der Viktor Adler-Plakette ausgezeichnet. - Mehr dazu können Sie in der nächsten Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.