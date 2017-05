Ein Hauch von Fußball-Nostalgie

12.05.2017, 11:20 Uhr

ZELTWEG. Zahlreiche ehemalige Starkicker werden am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr in einem Legendenspiel zwischen Rapid Wien (Schöttel, Niederbacher, Hatz, Keglevits, Willfurth etc.) und DSV Leoben (Schachner, Oliveira, Stankovic, Saler, Früstük, etc.) im Zeltweger Sportzentrum fußballberische Leckerbissen zeigen.Abseits des Legendenspieles haben Fans die Möglichkeit, ihre Idole bei einem Elfmeterduell zu fordern.Der Event wird abgerundet mit einem Jugendturnier, Beginn 11 Uhr, und einem großen VIP-Bereich mit den Fußballlegenden und Ehrengästen.Weiters gibt es eine mehrtägige Urlaubsreise für zwei Personen in Kroation oder Italien, Rapid-Fanartikel und weitere schöne Preise zu gewinnen.Eintritt: freiwillige Spende. Anmeldung für das Elfmeterduell mit ausgesuchten Fußballstars oder für VIP-Tickets unter Tel. 0664/3837470.