Kein Sieger im Lokalderby

19.09.2018, 16:00 Uhr

Nach sechs Jahren gab es vor toller

Kulisse wieder ein rassiges Derby der Nachbarvereine.

USV Krakaudorf - TUS Schöder 1:1 (1:0)

Führungstor durch Shatri

Gästetohüter Pachlinger im Mittelpunkt

Schöder nach Seitenwechsel entschlossener

Ausgleich durch Pausch

Querlatte verhindert Krakaudorfer Sieg

Es ist schon einige Jahre her, dass die beiden Vereine in einem Meisterschaftsspiel aufeinandertrafen, das Derby lockte 400 Besucher ins Alpenstadion.Die Hausherren legen ordentlich los, übernehmen die Initiative. In der 6. Minute beweist Rafael Shatri Torjägerqualität, setzt sich energisch auf der rechten Seite durch und trifft ins lange Eck, 1:0.Schöder-Goalie Thomas Pachlinger kann sich bei einem Freistoß von Adrian Shatri (11. Min.) auszeichnen, rettet in der 13. Min. vor dem anstürmenden Rafael Shatri und lässt sich auch vom Schuss von Manuel Macheiner (31.) nicht überraschen.Schöder bekommt keinen Zugriff auf das Spiel und so bleiben Torchancen Mangelware. Bei einem der wenigen gefährlichen Angriffe der Gäste (39.) schießt Christian Bischof drüber.Nach dem Seitenwechsel kommt Schöder auf Touren und wirkt entschlossener, aber man verwickelt sich immer wieder in Zweikämpfe; die Partie wird ruppiger und emotional. In der 61. Min. fällt nach Vorlage von David Hlebaina der Schuss von Christoph Kogler zu schwach aus.Den Gästen gelingt der Ausgleich in der 70. Min. aus dem einzigen Hochkaräter. Nach Vorlage von Fritz Draschl netzt Markus Pausch von der Strafraumgrenze zum 1:1 ein.Das Team um das Krakaudorfer Trainerduo Alexander Jesner/Wolfgang Jesner drückt in der Schlussphase nochmals auf Tempo, aber der Siegestreffer gelingt nicht mehr. Raphael Shatri zirkelt einen Freistoßball (76.) drüber und David Hlebaina (86.) ist mit dem Volleyschuss nicht erfolgreich.Die Chance zur Entscheidung finden die Heimischen in der 88. Min. vor: Raphael Dengg bedient Rafael Shatri ideal, sein Knaller trifft nur die Querlatte, den Abpraller setzt Manuel Macheiner über das Tor - Endstand 1:1.