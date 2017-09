Das Unternehmen "Herk" in Knittelfeld wurde mit steirischem Landeswappen ausgezeichnet

25.09.2017, 13:38 Uhr

Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums des Knittelfelder Traditionsbetriebs gab es gleich mehrere Gründe zu feiern.

- Am Freitag den 22. September wurden zahlreiche Gäste zur 60-Jahr-Feier des Unternehmens geladen, welches an besagtem Tag gleich mehrere Anlässe zu feiern hatte.Neben der Ehrung zweier Mitarbeiter für ihr 30jähriges Firmenbestehen, war besonders die Verleihung des steirischen Landeswappens durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ein besonderer Grund zur Freude.

Damit wurde das Unternehmen für seine Dienste in der Vergangenheit, welches in seinem langen Bestehen mehr als 70 Lehrlinge ausgebildet hat und über 20 Mitarbeiter konstant beschäftigt, ausgezeichnet.Kein Wunder also das sich neben Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zahlreiche weitere Ehrengäste einfanden, um diesem Unternehmen die gebührende Anerkennung zu teil werden zu lassen.Einen ausführlichen Bericht über die Feierlichkeit finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.