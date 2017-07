„Grünes Licht“ für zweite Gleinalm-Tunnelröhre

24.07.2017, 16:34 Uhr

Für viele Murtaler wird ab nun die Fahrt nach und von Graz flüssiger und schneller, vorallem aber deutlich sicherer: Nach weniger als vier Jahren Bauzeit konnte die ASFINAG am vergangenen Freitag mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried und den steirischen Politspitzen mit LH Hermann Schützenhöfer die neu errichtete zweite Röhre des Gleinalmtunnels auf der Pyhrn-Autobahn für den Verkehr freigeben. Mit dabei auch die beiden Murtaler Landtagsabgeordneten Gabriele Kolar und Hermann Hartleb, die sich erfreut über das abgeschlossene Projekt äußerten, aber in diesem Zusammenhang auf den dringend erforderlichen Weiterbau der Schnellstraße von Judenburg in Richtung St. Georgen pochten. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.