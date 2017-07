Kleinwasserkraftwerk Wölzerbach- ein Schritt mehr in die richtige Richtung

17.07.2017, 11:36 Uhr

Mit diesem Bauvorhaben geht die Murauer Energiezentrum GmbH weiter in Richtung Nachhaltigkeit und verfolgt das Ziel , das Know-How von bereits in Murau erfolgreich umgesetzten Projekten für Energieerzeugungsanlegen auch in anderen Regionen zu verwerten.Mehr dazu demnächst in der Murtaler Zeitung....