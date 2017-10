Von der Eröffnung der 43. Niederwölzer Leistungsschau am Maxlaunmarkt

16.10.2017, 14:17 Uhr

Wirtschaftslandesrätin MMag. Barbara Eibinger-Miedl eröffnete im Beisein zahlreicher Ehrengäste die 43. Niederwölzer Leistungsschau gemeinsam mit deren Obmann Karl Regula.

Zahlreiche Gäste, darunter viele Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, stellten sich am Samstag, um 11 Uhr vormittags zur offiziellen Eröffnung der Niederwölzer Leistungsschau vor der Ausstellungshalle neben dem Ausstellungszelt ein. Nach den Ansprachen und Ehrenungen erfolgte der obligate Rundgang durch die Ausstellungskojen. Im Anschluss daran nahmen die Gemeindeverantwortlichen mit Bürgermeister Walter Koller an der Spitze einige Aussteller- und Schausteller-Ehrungen vor.Danach wurde zum traditionellen Bieranstich ins Festzelt der Freiwilligen Feuerwehr Niederwölz eingeladen.Ausführliche Bildberichte vom Geschehen am 481. Niederwölzer Maxlaunmarkt finden Sie in der nächsten Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.