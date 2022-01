BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine Tragödie, die sprachlos macht, nahm gestern ihren Lauf: ein Vater (38) soll mit seiner Tochter (6) in selbstmörderischer Absicht auf den Zusammenstoß mit einem Zug gewartet haben. Inzwischen wurden auch Hintergründe bekannt.

Mit den einleitenden Worten "Mord und Selbstmord im Bezirk Wiener Neustadt Land" wird das Familiendrama, das sich am 11. Jänner in Sollenau abspielte, von der Polizei veröffentlicht.

Ein Mann, der seit der Trennung von seiner Partnerin, im Schwarzatal lebte begab sich dort auf die Schienen, wo er auf einen herannahenden Zug wartete. Auch seine sechsjährige Tochter nahm er mit. "Es besteht der Verdacht des Mordes mit gleichzeitigem Suizid", wie es in der Polizeimeldung formuliert wird. Weiterer Ermittlungen zu dem Unglück durch das Landeskriminalamt NÖ laufen noch.

Einsatz wegen häuslicher Gewalt

Was jedoch nicht in der Meldung steht: in der Vergangenheit wurde der 38-Jährige wegen Handgreiflichkeiten gegenüber seiner Lebensgefährtin von der Polizei des gemeinsamen Zuhauses verwiesen. Die Polizei bestätigte auf RegionalMedien-Anfrage diesbezügliche Interventionen der zuständigen Dienststelle vor rund einem halben Jahr. Seither sei es aber still um den Familienvater geworden.