BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bürgerbeteiligung ist "in" und gibt der Bevölkerung das Gefühl, von den Politikern ernst genommen zu werden.

hochgeladen von Thomas Santrucek



Eigentlich tun es alle. Denn wer es nicht macht, signalisiert irgendwie Desinteresse an den Bedürfnissen der Bürger. Ob man das Zugehen auf den Bürger dann Sprengelgespräch, Dialog am Bankerl oder sonst wie nennen möchte, ist Nebensache.

Seit dem Sommer suchen die Neunkirchner FPÖ-Mandatare verstärkt den Kontakt zum Bürger mit ihrem "Talk am Bankerl". Jüngst lauschten sie erneut den Bürgersorgen (mehr dazu hier).

Die große Frage ist, welche und wie viele der Bürger-Anliegen letztlich den Weg zu den Entscheidungsträgern finden. Das ist im Falle von Neunkirchen nun einmal die ÖVP-Grüne-Stadtregierung. An der führt kein Weg vorbei. Und da wiederum dürfte spannend werden, ob und welche Probleme der Bevölkerung von Schwarz-Grün angepackt und gelöst werden. Denn eines ist bekannt: selbst wenn eine Idee gut ist, hat sie bessere Chancen umgesetzt zu werden, wenn sie in den eigenen politischen Reihen aufgeworfen wird. Oder was meinen Sie?