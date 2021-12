26. Dezember 2021: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern im Bezirk Zwettl



BEZIRK ZWETTL / KREMS. Am 26.12.2021, gegen 13.45 Uhr, lenkte ein 59-Jähriger aus Krems seinen PKW bei winterlichen Fahrverhältnissen aus Richtung Döllersheim kommend, in Fahrtrichtung Allentsteig. Im Fahrzeug befanden sich auch ein 79-Jähriger Mann, sowie die Gattin des Lenkers.

Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet der 59-jährige Lenker mit seinem PKW in das Straßenbankett und kam, mutmaßlich bedingt durch das Gegenlenken, ins Schleudern und kollidierte mit einem anderen Auto. Die Gattin des Lenkers, sowie der 79-jährige Beifahrer wurden dabei getötet.

Der 59-jährige Lenker sowie das Paar des entgegenkommenden Fahrzeuges, ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl und dessen Gattin, die sich auf dem Beifahrersitz befand, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Waidhofen/Thaya eingeliefert. Mit den Lenkern durchgeführte Alkoholtests ergaben keine Beeinträchtigung.

Kameraden, Rettung und Hubschrauber im Einsatz

Am Unfallort standen die freiwilligen Feuerwehren Allentsteig, Schwarzenau, Bernschlag und Echsenbach und seitens des Rettungsdienstes zwei Rettungshubschrauber, ein Notarztteam, sowie mehrere Rettungswägen im Einsatz.

Die L75 war wegen der Unfallaufnahme kurzfristig nur erschwert passierbar. Eine örtliche Verkehrsregelung erfolgte.