Rundum-Training für Körper, Geist und Seele: Beim Bogenschießen werden Aufmerksamkeit, Geschick und Konzentration großgeschrieben. Immer mehr Bogenschützen jeden Alters und Levels lieben die Outdoor-Aktivität – von Anfängern und Kindern bis hin zu Profis und Erwachsenen. Der Mix aus sportlicher Disziplin, frischer Luft und freier Wildbahn verspricht tolle Tage in der Natur.

Diese abenteuerliche Bogensport-Angebote locken zum „angespannten“ Sport- und Freizeiterlebnis in Oberösterreichs schönsten Landschaften:

Grieskirchen

Bogenstation des BSV Wallern

Bogenstation des BSV Wallern

Wo? Wallern, Outdoor-Schießanlage in der Trattnachstraße (neben Hausnr. 46, gut ersichtlich von der B134 aus)

Der Bogensportverein Wallern bietet auf seiner Outdoor-Schießanlage zwölf Scheiben auf allen relevanten Turnierdistanzen von 10 Metern bis 90 Metern. Doch wie nehme ich den Bogen richtig und was muss ich bei der Körperhaltung beachten? Das Wichtigste in Sachen Handling erklärt der BSV Wallern auch in seinen Schnupper- und Anfängerkursen. Sie erhalten vor Ort eine Einführung ins Bogenschießen, zudem kann Equipment ausgeliehen werden.

Mehr Infos: www.bsv-wallern.at

Freistadt

BF Jagd- und Bogensport in Zellhof

Wo? Zellhof 6, 4283 Bad Zell

Auf dem 3D-Parcours in der Ortschaft Zellhof befinden sich quer durch den Wald 33 heimische bzw. exotische 3D-Tiere – diese sind auf etwa drei Kilometer verteilt. Der 3D-Parcours ist sehr pfeilschonend gestellt und daher auch bestens für Einsteiger geeignet. Für Anfänger stehen 100 Leihbögen zu Verfügung. Der 3D-Parcours wird in regelmäßigen Abständen neu arrangiert.

Außerdem: Neben dem Bogensport wandert man zwei bis drei Stunden durch die gesunde Mühlviertler Waldluft.

Mehr Infos: www.bsvbadzell.at

Eferding



Bogensportanlage Alkoven, Eferding

Bogenstation OÖ

Wo? Staudach 18, 4072 Alkoven

Robin Hood spielen? Das können Hobbyschützen in der Bogenstation OÖ beim Gasthaus Erdpresserhof in Alkoven. Der Sportparcours befindet sich überwiegend im Wald und bietet 32 3D-Ziele. Die 3D-Ziele sind allesamt jagdlich, WA und IFAA orientiert gestellt und durch Backstop-Platten gesichert. Dadurch ist der Parcours sehr abwechslungsreich und attraktiv gestaltet.

Darum ist es unser Geheimtipp: Abwechslung bieten die verschiedenen Ziele. Das hügelige Gelände ist zudem leicht begehbar und somit auch für Familien und Kinder geeignet. Gutes Schuhwerk ist aber ein Muss.

Mehr Infos: www.bogenstation.at

Urfahr-Umgebung

Bogensportzentrum Breitenstein GmbH

Wo? Am Breitenstein 11, 4202 Kirchschlag bei Linz

Den Bogenschützen steht eine Bogenrange zum Einschießen und Parcours mit über 80 Stationen zur Verfügung. Die Besonderheit der Bogensportanlage Breitenstein ist sicher die ruhige Lage und dass man in dem wunderschönen Wald rund um das Bogensportzentrum völlig zur Ruhe kommen kann. Es gibt eine große Terrasse, welche mitten in der Natur im wunderschönen Mühlviertler Hügelland Zum Aufwärmen an kühleren Tagen und Ausruhen befindet sich dort ein Aufenthaltsraum mit Heiß- und Kaltgetränkeautomat. Die Parcours des Bogensportzentrums Breitenstein sind für Kinder ab 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen geeignet.

Im Shop gibt es die Möglichkeit eine Erstausstattung für Kinder und Erwachsene, natürlich mit Beratung, zu kaufen. Ort erhalten Sie eine Einführung ins Bogenschießen und das Equipment kann vor Ort auch ausgeliehen werden.

Mehr Infos: www.bogensport-zentrum.at

Kirchdorf

Bogensport Schicklberg – Conny Sklarski

Wo? Schicklberg 1, 4550 Kremsmünster

Auf dem Bogensportplatz Schicklberg stehen ein Übungsplatz und ein 3D-Parcours mit 25 Tierzielen zur Verfügung, welche auch für Kinder und Anfänger geeignet sind. Für alle Neueinsteiger ist es möglich sich eine Ausstattung vor Ort auszuborgen, ein Shop ist auf dem Bogensportplatz nicht vorhanden. Außerdem bieten sie eine Gratis-Kurzeinschulungen an den Verleihtagen und verschiedene Kurse mehrmals im Jahr an. Alle Bögen inklusive Compound-Bögen sind auch dem Parcour erlaubt. Verboten ist das Armbrustschießen und Jagdspitzenverwendung.

Mehr Infos: www.bogensport-schicklberg.at

Bogensportanlage Am Wur

Wo? Sandstrasse 12, 4582 Spital am Pyhrn

Hier wurde ein Parcours errichtet, der einerseits für geübte Schützen eine Herausforderung bietet, andererseits aber auch von Anfängern gut bewältigt werden kann. Kurze Wege zwischen den Stationen erlauben eine schnelle Runde am späteren Nachmittag, denn im Normalfall ist man zu zweit ca. 1 1/2 bis 2 Std. unterwegs. Die Stationen im naturbelassenen Wald sind sehr gut begehbar, gutes Schuhwerk wird empfohlen. Gruppen oder Vereinsausflüge sind ebenfalls willkommen, genauso wie Hunde. Der Bogenverleih ist, je nach Verfügbarkeit bei Voranmeldung mind. 1 Tag vorher, möglich.

Mehr Infos:www.bsvpp.at

Bogensportzentrum Nußbach

Wo? Göritz 42, 4542 Nußbach

Zu Auswahl stehen im Bogensportzentrum Nußbach 3D Parcours und Feld Parcours, sowie eine Halle mit acht Schuss-Bahnen, welche auch für Kinder geeignet sind. Für Kinder und Erwachsene kann im Shop ein Starter Set Preise ab € 111,90 gekauft werden. Um die Ausrüstung ausleihen zu können, ist eine telefonische Vereinbarung notwendig. Natürlich werden Anfänger gründlich eingeschult und auf die Parkours vorbereitet. Die Besonderheit des Bogensportzentrums ist die ganzjährige Benutzung durch die Schießhalle.



Mehr Infos: www.bs-kremstal.at, www.bsv-kremstal.at

Gmunden

Salzkammergut Bogensport Club

Wo? Archkogl 81, 8993 Bad Aussee

Hier stehen ein 3D-Parcour und ein Feld-Parcour zu Verfügung und man kann sich auf dem Bogensportplatz auf einem kühlen Waldparcour mit Abenteuercharakter austoben. Alle Parcours sind Familientauglich, es gibt auch Abschusspflöcke für Kinder. Bad Goisern bietet in der Krößmalergasse 1a einen Bogenshop „Robbow“, wo Ausstattung für groß und klein zu Top-Angeboten. Außerdem bietet der Bogensport Club einen Verleih für Kinder und Erwachsene, welcher nur nach telefonischer Vorreservierung zur Verfügung steht.

Mehr Infos: faszination-bogensport.at, robbow.com

BSV Salzkammergut

Wo? Hoisnweg 12, 4810 Gmunden

Der Bogensportanlage des BSV Salzkammergut bietet 31 jagdlich gestellte Ziele, auf ca. 7ha Wald und ist auch für Kinder zu bewerkstelligen. Hier wird eine traumhaft schöne Lage am Fuße des Traunsteins mit Blick auf den malerischen Traunsee geboten und die Möglichkeit bei einem spitzen Gastronom direkt nach dem Bogenschießen zu speisen. Compound- und Armbrustschießen ist verboten.

Mehr Infos: www.bsv-salzkammergut.at

Vöcklabruck

Hausruckpark Ampflwang

Wo? Hinterschlagen 6, 4843 Ampflwang

Der Hausruckpark bietet drei verschiedene Runden. Auf der großen Runde gibt es passend zur natürlichen Umgebung, detailgetreue Tiernachbildungen mit Abschlusspflöcken für Anfänger bis Profis. Die verkürzte Runde des großen Parkours ist besonders beliebt bei Anfängern. Die Familienrunde ist für Kinder gestaltet mit Fabelwesen und Märchenfiguren mit kurzen Verbindungswegen und Schussdistanzen. Compound-Bögen sind auf allen Runden nur eingeschränkt erlaubt. Für Anfänger bietet der Hausruckpark Ampfwang einen Verleih und dazu werden in einer Einschlung die Basics natürlich gerne erklärt.

Mehr Infos: www.hausruckpark.at

Steyr-Land

Ramingtaler 3D Bogenparcour

Wo? Sulzbach 5, 4443 Blumau

Der Bogenparcour liegt im idyllischen Ramgintal und bietet ein abwechslungsreiches Gelände mit Wald, Wiesen und Bachschüssen kann sich der Schütze mit Geschicklichkeit an Pfeil und Bogen verwirklichen und entspannen. Den Übersichtsplan sowie Infos für die Benutzung des Parcours kann man ganz einfach von der Webseite downloaden.

Mehr Infos: www.derfler.at

Bogensportarena Ternberg / Kogerlhof

Wo? Wurmbach 35, 4452 Ternberg

Der 3D-Parcours liegt im schönen Ennstal und bietet einen Rundgang zwischen 30 liebevoll aufgestellten 3D Tieren und ein tolles Panorama, auch Anfänger sind willkommen. Unmittelbar in der Nähe wartet gute Gastwirtschaft im Gasthaus Koglerhof, wo auch ein ein Kinderspielplatz angeboten wird.

Mehr Infos: www.bogensportarena.com

Bogensport TBA - Treffling

Wo? Schloss, Riedegg 1, 4211 Alberndorf

Der TBA Treffling bietet einen Parcour mit 30 3D Tierzielen. Auf der Bogensportanlage sind alle Bogenklassen erlaubt auch Compound und der Parcours ist für jede Altersklasse geeignet. Direkt vor Ort gibt es keinen Bogenshop, allerdings macht die Firma Bogensport KuL die Erstausstattungen auch vor Ort. Natürlich gitb es auch einen Verleih für Groß und Klein und dazu die Möglichkeit einer Einschulung. Es wird ein traumhaftes Ambiente am Fuße der Ruine Riedegg angeboten. Ab einer Anfängergruppengröße von 4 Personen ist eine Voranmeldung notwendig.

Mehr Infos:www.tba-treffling.at

Perg

3D-Bogenparcours von Union Ried

Wo? Marbach 30, Ried in der Riedmark, beim Gasthaus Kreuzmühle

Auf die Bogenschützen warten ein Einschussplatz und 30 Tierstationen. Eine Parcoursrunde dauert etwa 2,5 Stunden. Entlang des Riederbachs in idyllischer Lage geht es bergauf und bergab. Sehr originalgetreue Tiere werden anvisiert. Etwa bei der Hälfte des Parcours ist eine gemütliche Labstelle eingerichtet. Das Gasthaus Kreuzmühle versorgt die Sportler von Donnerstag bis Montag mit einer Stärkung. Der Parcours ist täglich eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang geöffnet.

Mehr Infos: www.bogensport-ried.at



Schärding

3D-Parcours des UBSV Schardenberg

Wo? Turmstraße 2, 4784 Schardenberg

Der Parcours umfasst 30 Ziele und erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 5 Hektar. Ein Rundgang beträgt 3,7 Kilometer. Außerdem gibt es einen Einschießplatz. Der 3D-Parcours liegt einfach super-idyllisch mitten im Fronwald in Schardenberg. So lassen sich sportliche Betätigung und Naturgenießen perfekt miteinander verbinden. Die 30 Ziele sind außerdem sehr kreativ und fantasievoll gestaltet – von Schnecken über Tiger bis hin zu Wildschweinen, Bären und Zwergen ist alles dabei.

Mehr Infos:ubsv-schardenberg.at

Linz

3D-Parcours Lachstatt

Wo? Lachstatt 1, 4221 Lachstatt

Der Bogensportclub bietet einen 3D-Parcour, teils im Wald, mit zwei Varianten sowie einen Feldparcours mit 24 Scheiben. Scheiben und 3D-Ziele können gemischt bespielt werden, da sich die Runden teilweise überschneiden. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 11 Euro, Kinder ab 12 zahlen 6 Euro. Scheiben und 3D-Ziele können nach Wunsch gemischt bespielt werden, da sich die Runden teilweise überschneiden.

Mehr Infos: www.oebsv.com





Bogenpark Böhmerwald

Wo? Seitelschlag 50, 4161 Ulrichsberg

18 Figuren warten auf einem Rundweg auf die Gäste. Die Hälfte der Strecke befindet sich im Wald, somit ist der Bogenparcours auch für Familien mit kleinen Kindern ein ideales und spannendes Ausflugsziel. Die Bögen, Pfeile und Schutzausrüstung gibt es gegen Gebühr zum Leihen. Eine Einweisung ist auf Anfrage möglich. Toiletten, Kaffee und Getränke gibts im Seitelschläger Golfwirt oder unterwegs an der "Halfwaystation". Auch ein Getränkeautomat ist beim Clubhaus vorhanden. Im Gegensatz zu anderen Bogenparcours gibt es neben den klassischen Tieren auch ein paar Fantasy-Figuren in den Park integriert. „Also nicht erschrecken wenn ihr plötzlich vor Aliens und Drachen steht“, so Geschäftsführer Stephan Waltl.

Mehr Infos: www.boehmerwaldpark.at, info@boehmerwaldpark.at oder 07288/8200