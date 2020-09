Am 14. September beginnt das Schuljahr 2020/21. Mittlerweile ist bekannt, unter welchen Bedingungen die Schule wieder losgehen wird. So wird zum Beispiel die Corona-Ampel Maßnahmen vorgeben.

OÖ. Am Montag, 14. September, beginnt das Schuljahr 2020/21. Für etwa 15.000 Taferlklassler wird es der erste Schultag sein. Einen starken Einfluss auf die Regeln in den elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen hat diesmal das Ampelsystem des Ministeriums. Das berichten jetzt Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer, die sich auf den vom Bund herausgegebenen Leitfaden "Schule im Herbst 2020" beziehen. Ab der Ampelfarbe Gelb ist etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Eingangsbereich sowie für schulfremde Personen verpflichtend. Bei Rot wird Online-Lernen in allen Schulstufen praktiziert. In der Woche bis 11. September führt das Land OÖ jetzt Besprechungen mit Schulleitern durch. Wie Erwachsene mit der neuen Situation umgehen, wirke sich auch auf die Kinder aus, meint Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Neue Lernplattform

Trotz der Pandemie sollten pädagogische Inhalte und Konzepte jedoch nicht zu kurz kommen. Im neuen Schuljahr stellt das Land Oberösterreich etwa eine eigene kostenlose Lernplattform zur Verfügung, auf der Pflichtschulen unter anderem Inhalte bereitstellen und mit den Schülern kommunizieren können.

"E-Learning wird im Schulalltag immer wichtiger werden. Daher will ich mit dieser Investition von jährlich knapp 55.000 Euro die Pflichtschulen mit dieser flexiblen, innovativen und zuverlässigen Lösung unterstützen", meint Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP).

Für organisatorische Aufgaben im Schulalltag kann seit 2018/19 außerdem die hallo!-App genutzt werden. Dabei können beispielsweise Nachrichten gesendet, Abstimmungen durchgeführt werden und Eltern können ihr Kind via App krankmelden. "Ein weiterer Vorteil der hallo!-App ist, dass es sich um ein datenschutzrechtlich ordnungsgemäßes Kommunikationsmittel für Schulen handelt. Die Rückmeldungen der Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern sind durchwegs positiv. Die App wird auch laufend adaptiert und an die Wünsche und Anregungen der User angepasst", verspricht Haberlander.

Erstmals bundesweite Herbstferien

Weitere Neuerungen im kommenden Schuljahr sind bundesweite Herbstferien zwischen 26. Oktober und 2. November sowie die Ersetzung der Neuen Mittelschule durch die Mittelschule. Damit verbunden sind zum Beispiel Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch. Eltern und Pädagogen, die Fragen zum Schulbetrieb haben, können bei der Hotline der Bildungsdirektion OÖ anrufen. Diese ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter 0732/70714131 oder 0732/70714132 erreichbar.

