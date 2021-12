Die Bergstation am Kitzsteinhorn ist ein beliebtes Ausflugsziel, das das ganze Jahr über begeistert. Sommer wie Winter eröffnet sich Besuchern ein beeindruckendes Bergpanorama mit zahlreichen Extras.



KAPRUN. Mit 3.029 Metern Seehöhe ist die Bergstation des Kitzsteinhorns der höchste Punkt im Pinzgau – und in ganz Salzburg – der ganzjährig bequem ohne jegliches alpinistisches Können erreichbar ist. Die dortige "Gipfelwelt 3000" führt Besucher in die Welt des Kitzsteinhorns und den Nationalpark Hohe Tauern ein. Wer hungrig ist, kann scih im Gipfel Restaurant hoch über Kaprun stärken.

"Das Kitzsteinhorn und der Familienberg Maiskogel in Kaprun bieten eine Vielzahl an besonderen Naturerlebnissen. Mit der Seilbahnverbindung 'K-Onnection' geht es schon bald wieder direkt vom Ortszentrum Kaprun über den Maiskogel bis hinauf zu TOP OF SALZBURG auf 3.029 m. Traumhafte Ausblicke während der Seilbahnfahrt und auf die umliegenden Gipfel des Nationalparks Hohe Tauern begeistern", so Norbert Karlsböck.

Topmoderne Liftanlagen sorgen für den raschen und komfortablen Aufstieg bis auf 3.000 Meter.

Bequem zur Gipfelwelt gondeln



Das Erlebnis beginnt schon mit der Anreise: Wer hoch hinauf will, muss in diesem Fall keine alpinistischen Erfahrungen haben. Mit der Gondel geht es ganz bequem vom Tal aus auf den Berg – bereits hier eröffnen sich einem tolle Ausblicke aufs Kitzsteinhorn und die Bergwelt. Die Gipfelwelt 3000 ist ganzjährig geöffnet und mit einem Liftticket oder Skipass frei zugänglich.

Einzigartige Ein- und Ausblicke auf die höchsten Berge Österreichs bieten einem die beiden Panorama-Plattformen am Kitzsteinhorn.

Top-Ausblick auf die höchsten Österreicher



Auf den beiden Aussichtsplattformen "Top of Salzburg" und "Nationalpark Gallery" bietet sich bei schönem Wetter ein atemberaubender Blick auf die umliegenden Berge. Bei guter Fernsicht kann man einige der gewaltigsten Gipfel der Alpen sehen – darunter die Zugspitze, der Wilde Kaiser, der Watzmann, der Großglockner und der Großvenediger.

Der Weg zur Aussichtsplattform ist spannend: Im Infostollen im Berg lernt man vieles über den Gletscher und den Nationalpark Hohe Tauern.

Informativer Gang durch den Bergstollen



Während die Plattform "Top of Salzburg" ganz oben auf 3.029 Metern ist, gelangt man zur "Nationalpark Gallery"-Plattform etwas weiter unterhalb durch einen Bergstollen. Im Gewölbe des 360 Meter langen Stollens erhält man "im Vorbeigehen" spannende Infos über Themen wie Technik, Permafrost, Tauernkristalle, Tauerngold und Entstehung der Alpen. Diese hochalpine Erlebniswelt entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Haus der Natur Salzburg und dem Nationalpark Hohe Tauern.

Höchster Kinogenuss auf über 3.000 Metern: im Kino der Gipfelwelt 3000 am Kitzsteinhorn.

Natur erleben im Kino-Format



Für ein Kino-Highlight der besonderen Art sorgt das "Cinema 3000": Der 10-minütige Naturfilm "Kitzsteinhorn: the nature" von Romy-Preisträger Michael Schlamberger entführt den Zuschauer auf einer acht Meter breiten Leinwand in die magische Natur des Nationalpark Hohe Tauern.

Gipfelwelt mit dem Ranger entdecken



Wer möchte, kann die Gipfelwelt auf eigene Faust erkunden. Ansonsten erhält man bei einer kostenlosen Führung mit einem Nationalpark-Ranger tiefe Einblicke und faszinierende Ausblicke in den Nationalpark Hohe Tauern: Von Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform führt der Ranger im Sommer von ca. Juli bis September und im Winter von ca. Dezember bis April täglich durch die mystisch im Berginneren gelegene Nationalpark Gallery. Höhepunkt ist der Besuch der imposanten Panorama-Plattform Nationalpark Gallery.

Rodelspaß auch im Sommer? Das gibts noch – am Kitzsteinhorn.

Spaß im Schnee – auch im Sommer



An heißen Sommertagen bekommt man am Kitzsteinhorn eine heiß ersehnte Abkühlung: Das Skigebiet am Gletscher ist fast das ganze Jahr über geöffnet. Im Hochsommer kann man zwar nicht Skifahren – dafür hat aber die "Ice Arena" am Gletscher geöffnet – Schneerutschbahnen und Schneestrand inklusive.

