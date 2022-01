Ein 23-jähriger Pinzgauer und sein 24-jähriger Beifahrer fuhren mehrmals die Skipiste beim "Preimislift" in Neukirchen auf und ab. Die letzte Abfahrt endete in einem Unfall, der Autofahrer war betrunken.



NEUKIRCHEN. Am Dienstag, den 18. Jänner 2022, ereignete sich in Neukirchen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Befragungen der Polizei ergaben, dass der zwei Pinzgauer (23 und 24) von einem Lokal über die Gemeindestraße zur Skipiste beim "Preimislift" fuhren. "Anschließend fuhr der 23-Jährige mit seinem 24-jährigen Beifahrer die Skipiste mehrere Male auf und ab", informiert die Polizei.

PKW landete auf dem Dach

Bei der letzten "Abfahrt" kam das Auto ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die beiden Insassen blieben unverletzt und konnten aussteigen. Die Polizei führte mit dem Lenker einen Alkotest durch. "Dieser ergab einen Wert von 1,54 Promille", so die Polizei. "Dem 23-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt." Der Lenker wurde angezeigt.

Dies vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg.

