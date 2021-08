Die Wasserrettung musste einen Mann, der auf einer Sandbank von der Salzach umschlossen wurde, aus einer bedrohlichen Situation befreien. Wie er da gelandet ist, bleibt weiter unklar.



NEUKIRCHEN. Um 3.18 Uhr am 5. August wurde die Wasserrettung im Pinzgau zu einer Personenrettung aus der Salzach alarmiert. In Neukirchen wurde eine Person auf einer Sandbank von der Hochwasser-führenden Salzach eingeschlossen und rief lautstark um Hilfe. Während die Feuerwehr die Einsatzstelle beleuchtete begab sich ein Retter in Wasser und schwamm zur hilfesuchenden Person.

Der verunglückte Mann wurde mit dem Boot gerettet.

Foto: Wasserrettung LV Salzburg

Mit Boot gerettet



In der Zwischenzeit wurde von der Wasserrettung ein Rafting Boot vorbereitet und zum Einsatz gebracht. Noch auf der Sandbank wurde die eingeschlossene Person versorgt und mit dem Boot über den Fluss gebracht – am Ufer wurde der Mann dann dem Roten Kreuz übergeben.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus.

Foto: Wasserrettung LV Salzburg

Unklare Ursache



Da zunächst unklar war, ob sich weitere Personen in der Salzach befanden, wurden die Einsatzkräfte während der polizeilichen Ermittlungen in Bereitschaft gehalten. Dies konnte jedoch ausgeschlossen und der Einsatz beendet werden. Warum die Person in die Salzach fiel, ist noch völlig unklar und wird von der Polizei ermittelt. Im Einsatz standen alle Pinzgauer Wasserrettungseinheiten – Mittersill, Niedernsill, Saalfelden, Zell am See – die Feuerwehr Neukirchen, die Polizei und das Rote Kreuz.

