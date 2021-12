An der Spitze der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ)-Salzburg hat es einen Obmann-Wechsel gegeben. Roman Möseneder hat seine Funktion zurückgelegt und das Amt an seinen Nachfolger, Sebastian Schwaighofer aus Saalbach-Hinterglemm übergeben.

SAALBACH-HINTERGLEMM: Roman Möseneder wurde aus verschiedenen Gründen von einigen Salzburger Parteien aufgefordert die Führung der RFJ abzugeben. Er übergab darauf die Funktion des Obmanns an Sebastian Schwaighofer aus Saalbach.

Schwaighofer ist 21 Jahre alt und gelernter Koch. Er lernte im elterlichen Betrieb, entschloss sich dann aber den Kochlöffel an den Nagel zu hängen und Schnapsbrenner zu werden. Seit dem Jahr 2020 ist Sebastian Schwaighofer nun selbstständiger Brennmeister.

Zur Politik kam Schwaighofer laut eigener Aussage durch seine Familie. Diese ist politisch engagiert – seit dem Kindesalter ist er mit Debatten über das Tagesgeschehen vertraut, so der Obmann der RFJ.

Die Schlagzeilen der letzten Tage/Wochen zeigen, so der junge Brennmeister, dass ein Riss durch unseren Staat geht, der sich leider auch oftmals durch Familien, Freunde oder Arbeitsstellen zieht. "Der Staat aber sind wir alle und deswegen ist es wichtiger denn je, wieder zusammenzurücken, abseits des Impfstatus", schildert Schwaighofer.

Sebastian Schwaighofer möchte nach eigener Aussage den Weg der RFJ weitergehen, ist aber für diverse Gespräche offen:



"Vordergründig möchte ich in meiner Funktion bewirken, dass den Menschen, die Bedenken wegen der Corona-Impfung haben, Gehör geschenkt wird seitens der Regierung. Ungeimpfte sind keine schlechten Menschen, sondern genauso wie Geimpfte wichtige Stützen der Gesellschaft. Ich will außerdem bewirken, dass sich jeder die Frage stellt, ob Österreich noch eine liberale Demokratie ist und wie weit ein Staat gehen darf in Hinblick auf eine Impfpflicht", so Sebastian Schwaighofer ergänzend.