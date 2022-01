Zahlreiche Unternehmen sorgten in diesem Jahr für Aufsehen. Hier findest du einen kleinen Rückblick.



PONGAU. Der Pongau zeichnet sich unter anderem auch durch seine Wirtschaft aus. Tourismus, Musik, Lebensmittel, Kommunalfahrzeug-Hersteller: kaum ein Ressort wird im heimischen Bezirk ausgelassen. Auch in diesem Jahr schrieben wir über eine Vielzahl an Betrieben.

Schnuppertage als Chance für Firmen am Lehrlingsmarkt

Herausforderungen gehören beim Instrumentenbau zum Arbeitsalltag

Vergoldete Wurstwaren aus dem Gasteinertal

Hoteliers spenden Lebensmittel aus der Wintersaison

Forstauer Unternehmen für ultraleichten Fahrzeugsitz ausgezeichnet

"has.to.be" Radstadt wird für 250 Millionen Euro verkauft

