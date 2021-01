Eine praxisorientierte Ausbildung ist die beste Investition in die Zukunft! Der digitale Tag der offenen Tür an der HAK/HAS Ried informiert am 29. Jänner über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten.

Die Teilnahme am digitalen Tag der offenen Tür ist jederzeit zwischen 13:30 und 16:30 Uhr über www.hakried.at möglich. Lehrer/innen und Schüler/innen stehen für Fragen in Videokonferenzen und Chats zur Verfügung. Weiters gibt es viele Informationen über die Ausbildung und das Schulleben. Mit der Reife- und Diplomprüfung erwirbt man zahlreiche Berufsberechtigungen und ist bestens für ein Studium vorbereitet. Auf Grund der 5jährigen Ausbildung und der Berufspraxis wird die Ausbildung an der Handelsakademie im EU-Vergleich sogar als Kurzstudium eingestuft.

Neben der agrarHAK, wo zusätzlich der landwirtschaftliche Facharbeiterbrief erworben wird, können in der sportHAK die Sportarten Fußball, Turnen, Tennis und Leichtathletik mit der HAK-Ausbildung kombiniert werden.

Für alle, die schneller ins Berufsleben einsteigen möchten, ist die praxisHAS-iSchool die richtige Ausbildung. In drei Jahren wird das Hauptaugenmerk auf eine fundierte Ausbildung in Wirtschaft und auf Persönlichkeit- und Sozialkompetenz gelegt. Mit der verpflichtenden Praxis in regionalen Unternehmen stehen verbesserte Möglichkeiten im Berufsleben offen.

Sei dabei: www.hakried.at