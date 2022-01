Mit Unterstützung der österreichischen Bundesforste soll die Mountainbike-Strecke am Gaisberg realisiert werden.



SALZBURG. Sportreferent Bernhard Auinger und Gaisbergkoordinator Florian Kreibich präsentierten eine erste grobe Routenplanung als Zwischenergebnis, die nun als Planungsgrundlage für die notwendigen weiteren Schritte dient.

Für Fortgeschrittene Fahrtechnik



Die geschätzten Umsetzungskosten liegen bei rund einer halben Million Euro. Bei der Errichtung des Trails soll es verschiedene Schwierigkeitsstufen, je nach der Topographie des Geländes, geben. Die gesamte Strecke soll als mittelschwerer Single-Trail konzipiert werden. Single Trail steht für einen Pfad, der so schmal ist, dass man dort nicht nebeneinander fahren kann.

Die Nutzung dieser Strecken setzt eine fortgeschrittene Fahrtechnik (gute bis sehr gute Balance, Kurventechnik, Bremstechnik sowie je nach Strecke auch Sprungtechnik und Gewichtsverlagerung zum Überwinden von Hindernissen) voraus. Vergleichen kann man es mit roten – also mittelschweren – Schipisten. Für die Planung gebe es bereits eine unverbindliche, aber grundsätzliche positive Rückmeldung des Naturschutzes. Auch die betroffenen Grundbesitzer würden dieses Projekt mittragen.

"Unser gemeinsamer Vorschlag sieht den zukünftigen Gaisberg-Trail als ein Angebot für all jene, die gerne mit viel Federweg talwärts rauschen, zu realisieren. Schließlich soll der Trail auch den Wildwuchs an illegalen Abfahrten eindämmen. Ein Einvernehmen mit den betroffenen Grundbesitzern konnte erfreulicher Weise gefunden werden, die ja in jeder Hinsicht schad- und klaglos sind", sagt Gaisberg-Koordinator Kreibich.

Mit an Bord als Partner sind die österreichischen Bundesforste, sie sollen sich bei der Feinplanung einbringen. Die Errichtung eines Mountainbike-Trails erfordere zwangsläufig einige Eingriffe in die Natur. Diese sollen möglichst schonend sein, zudem brauche es „Ersatzleistungen“. Auch hier werden sich die Bundesforste einbringen, da sie über potenzielle Ersatzflächen verfügen.

„Mit dem Gaisbergtrail wollen wir ein zusätzliches Bewegungsangebot schaffen. Es ist sehr erfreulich, dass wir die Bundesforste als Partner mit im Boot haben. Die österreichischen Bundesforste haben in dem Bereich sehr viel Expertise und das schon bei vielen Projekten in ganz Österreich unter Beweis gestellt", so Auinger.

