Platz Drei für Salzburg im Ranking der teuersten Studentenstädte Österreichs, was die Mieten betrifft. Im Median muss man 570 Euro monatlich hinlegen. Nur Innsbruck und Dornbirn teurer. Und die Schere in Österreich geht immer weiter auseinander.

SALZBURG. Die Mietpreise für Studentenwohnungen in Österreich gehen weit auseinander, wie eine Studie von immowelt.at zeigt. In Salzburg zahlen Studenten im Median 570 Euro Miete, das ist hinter Innsbruck (620 Euro) und Dornbirn (580 Euro) Platz Drei der teuersten Unistädte Österreichs. Gründe dafür sind das allgemein hohe Mietenniveau sowie die große Konkurrenz um die Wohnungen durch viele Studenten. Ein weiterer Grund in der Mozartstadt ist die hohe Qualität der Angebote in Bezug auf Zustand und Ausstattung, so die Immobilienplattform. Salzburg legt im Jahresvergleich um sechs Prozent am meisten aller Städte zu, gefoglt von Linz (+5 Prozent). Am wenigsten wird in Leoben an Miete gezahlt, im Vergleich nur 310 Euro monatlich.

Mehr Artikel zum Thema Bauen & Wohnen gibt es >> Hier <<