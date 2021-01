Der Jahreswechsel ist ein beliebter Zeitpunkt, um im eigenen Leben etwas zu verändern. Die Vorsätze lauten meist: Mehr Sport, gesünder Essen oder sich selber Gutes tun. Und meist sind sie nach wenigen Wochen wieder vergessen. In ihrem monatlichen Artikel gibt die Salzburger Firma Windhund fünf Tipps, für nachhaltige Neujahrsvorsätze und wie man sie einhalten kann.

SALZBURG. Die Experten von Windhund geben Tipps zu den Themen Bewegung, Essen, Pausen, Wertschätzung und Veränderung für ein gesundes (Arbeits-) Jahr 2021.

Wie wäre es in der Mittagspause eine Runde zu spazieren?

10.000 Schritte sollen wir jeden Tag gehen. Das sind mehr als drei Millionen Schritte pro Jahr. Gar nicht so leicht, wenn man täglich acht Stunden bei der Arbeit ist. Wichtig ist es, einfach mal anzufangen. Dafür sollte man sich überlegen: „Was kann ich leicht umsetzen? Die Pausen bewegt gestalten? Die Treppen nehmen? Ein Stück zu Fuß zur Arbeit gehen? In der Mittagspause spazieren gehen?“ Dieses Ziele sollte man aufschreiben und gut sichtbar platzieren und im Idealfall noch einen Kollegen finden, der gemeinsam mit einem die Ziele umsetzt. Wer sportlich mehr erreichen will, sollte sich gleich zu Beginn des Jahres für einen Amateur-Wettkampf, sofern diese wieder stattfinden können, anmelden. Mit einem Endziel, auf welches man hintrainiert, bleibt die Motivation wesentlich besser aufrecht.

Wie wäre es mit dem Vorsatz, sich Zeit fürs Essen zu nehmen?

Gesunde Ernährung fällt vor allem dann leicht, wenn wir Zeit dafür haben. Doch in stressigen Phasen passiert es oft, dass wir als erstes unsere Pausen streichen oder den ganzen Tag nichts essen. Doch damit tut man niemandem etwas Gutes, am wenigsten sich selbst. Wie wäre es mit dem Vorsatz, sich Zeit fürs Essen zu nehmen? Wer seine Mittagspausen fix im Kalender einträgt, hat eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, diese auch einzuhalten. Die Belohnung: Ein stressfreieres, produktiveres Arbeiten und ein gesunder Körper.

Wie wäre es damit, ab und zu mal eine Pause zu machen?

Gefühlt sind alle Menschen ständig gestresst. Zum Arbeitsstress haben sich Freizeitstress und vor allem der digitale Stress gesellt. Ein Hauptgrund dafür ist, dass wir verlernt haben, Pausen zu machen. Stundenlang durchzuarbeiten ist ganz normal, das Handy in der Hand zu haben – egal ob im Bus, im Bett, beim Essen oder Spazieren gehen ebenso. Arbeit, Sport, Familie, Freunde – ein Termin reiht sich an den nächsten. Wie wäre es damit, ab und zu mal eine Pause zu machen? Zum Beispiel zwei Mal am Tag einfach nur aus dem Fenster zu schauen, ohne Handy, Computer oder anderen Menschen. Und einfach seinen Gedanken nachzuhängen. Auch dafür kann man einen Platz im Terminkalender reservieren.

Wie wäre es mit dem Streuen von Wertschätzung?

In der Tiefe ihres Herzens wünschen sich alle Menschen wertschätzend behandelt zu werden. Der Grund warum sich viele Menschen anders verhalten liegt daran, dass sie selber wenig Wertschätzung erfahren haben. Manchmal jedoch reicht es, wenn einer den ersten Schritt setzt. Wer Wertschätzung streut, bekommt Wertschätzung zurück.

Wie wäre es mit einer Veränderung?

Eine Studie des Marktforschungs-Institutes "YouGov" hat herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Menschen unzufrieden in ihrem Job sind. Doch nur die wenigsten tun etwas dagegen. Veränderung passiert nur dann, wenn man aktiv etwas dafür tut.

Das gelingt mit den folgenden drei Schritten:



Erstens: Sich überlegen: „Was brauche ich, um zufrieden zu sein?“ Am besten ist es diese Gedanken aufzuschreiben.

Als zweites kommt die Frage „Was muss sich verändern bzw. was muss ich verändern, damit sich meine Situation verbessert?“

Als drittes heißt es in Aktion zu treten. Es gilt die Veränderung aktiv anzustoßen, konkrete Maßnahmen zu setzen, um das eigene Leben besser zu machen.

Über Windhund:

Das Salzburger Unternehmen Windhund sorgt mit seinem Dashboard und seiner App für fitte und und gesunde Mitarbeiter in Unternehmen. Es liefert abwechslungsreiche Experten-Module zu den Themen: Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung. Im Windhund-Online-Magazin informiert das Unternehmen regelmäßig über BGM, vom Nutzen bis hin zur Implementierung.

