Sieben Ischler Feuerwehreinheiten standen heute Nachmittag bei einem Brand in einem Lauffner Wirtshaus im Einsatz.



BAD ISCHL. Ein Brand in einem Ischler Traditionswirtshaus, in der Ortschaft Lauffen, welches zugleich der gesellschaftliche Mittelpunkt der Ortschaft ist, forderte heute Nachmittag den Einsatz von sieben Ischler Feuerwehren und Feuerwachen.

Brand in Küche ausgebrochen

Aus bisher unbekannter Ursache ging die Küche des Wirtshauses in Lauffen in Flammen auf. Kurz nach 15.30 Uhr Nachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Lauffen und Pfandl, sowie die Hauptfeuerwache Bad Ischl zu diesem Einsatz alarmiert.

Haus evakuiert

Neben und über der Gaststube befinden sich Wohnungen. „Hauptaugenmerk bei unserem Eintreffen war es, das Haus zu evakuieren und eine Wasserversorgung aufzubauen. Das Stiegenhaus bzw. die Gaststube wurden mittels Hochleistungsbelüftungsgeräten rauchfrei gehalten“, schildert HBI Florian Laimer von der Freiwilligen Feuerwehr Lauffen. Insgesamt wurden aus dem Obergeschoss zwei Personen außer Haus gebracht.

Bange Minuten für den Einsatzleiter

Bange Minuten erlebte deshalb auch Einsatzleiter HBI Hannes Stibl von der Hauptfeuerwache Bad Ischl, wie er sagt: „Die Gefahr des Durchzündens war hoch und hätte katastrophale Folgen nach sich gezogen. Sofort wurde eine Nachalarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Jainzen, sowie der Feuerwachen Perneck, Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein und Reiterndorf veranlasst.

In der Wohnung über der Küche wurde mittels Spezialsägen der Boden aufgeschnitten. Auch von der Küche aus begannen die Atemschutztrupps den Plafond zu öffnen. Drei Zubringleitungen vom Traunfluss bzw. vom Hydranten neben dem Feuwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Lauffen stellten die Löschwasserversorgung sicher. Nachdem die Zwischendecke geöffnet wurde, konnte der Brand vollständig abgelöscht werden.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Insgesamt standen von der Hauptfeuerwache Bad Ischl, den Freiwilligen Feuerwehren Lauffen, Pfandl und Jainzen, sowie den Feuerwachen Perneck, Reiterndorf und Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein 120 Mann mit 18 Feuerwehreinsatzfahrzeugen im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Lauffen wird noch bis in die späten Abendstunden als Brandwache am Einsatzort anwesend sein.