Als ÖVP-Hochburg gilt die Gemeinde Mayrhof. 2015 erreichten die Schwarzen 70,79 Prozent und ÖVP-Bürgermeister Johann Blümlinger siegte ohne Gegenkandidaten.



MAYRHOF. Das beste Wahlergebnis im ganzen Bezirk Schärding fuhr die ÖVP in Mayrhof ein. Trotz einem Minus von 4,21 Prozent kam sie auf 70,79 % an Stimmen. Neben der ÖVP stand die FPÖ als einzige weitere Partei zur Auswahl. Die Blauen schafften es auf 29,21 Prozent.

Bürgermeister Johann Blümlinger (ÖVP) hatte 2015 keinen Gegenkandidaten. 2021 tritt er nicht mehr zur Wahl an. Anstatt ihm wird Roman Grübler als ÖVP-Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen. Laut derzeitigem Stand gibt es keinen Gegenkandidaten.

