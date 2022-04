Die Emmaus Werkstatt in Sankt Pölten setzt sich für Unbemittelte und psychisch Schwächere ein, und hilft ihnen, sich wieder in die gesellschaftliche Arbeitswelt einzugliedern.

ST. PÖLTEN. Die Emmaus Gemeinschaft betreibt an sieben Standorten in St. Pölten verschiedenste Einrichtungen zur Unterstützung für Personen in Krisensituationen. Dazu gehören Notschlafstellen, eine Beratungsstelle, Tageszentren, Wohnheime, Tagesstättenplätze für alle Altersklassen, sowie Beschäftigungsplätze, wie auch die Werkstatt.

Täglich werden rund 320 Menschen unterstützt und begleitet. Der Sozialökonomische Betrieb wird vom Arbeitsmarktservice gefördert und bietet zeitlich befristete, kollektivvertraglich bezahlte Arbeitsstellen.

Die Helden der Werkstatt

Die Emmaus Tagesstätte beschäftigt verschiedenste Persönlichkeiten in der eigenen Werkstatt in Sankt Pölten. Leute mit psychischen Krankheiten und Langzeitarbeitslose werden von den Arbeitern der Tagesstätte aufgenommen und unterstützt, sich wieder auf Arbeiten einzulassen, um danach den Weg in die Arbeitswelt beschreiten zu können.

Die Arbeitswilligen werden von Tischler Meister sowie der Geselle Lukas Schmied eingelernt, so dass diese auf den verschiedensten Maschinen arbeiten können und den Bezug zum Holz erlernen. In der Gruppe der maschinellen Arbeitern sind zurzeit zwölf Personen, in der handwerklichen Gruppe sind neun Köpfe.

Vielfältiges Angebot

Für den eigenen Shop in Viehhofen fertigen die Hobby Tischler verschiedenste Dekorationen sowie auch Nützlings- und Vogelhäuser an. Auf Anfrage erledigt die Tischlerei auch Aufträge wie Restaurationen und Sonderanfertigungen, auch Montagen sowie Sanierungen werden angeboten. - eben eine richtige Tischlerei.

Die aktuellen Aufträge für die Truppe der Maschienen Werkstatt, sind die Restaurierung alter Sessel für einen Winzer aus Dürnstein, wie auch die Herstellung von Nützlingshäusern für die "Energie- und Umweltagentur" des Landes Niederösterreich. Mit vollem Herzblut stecken die Arbeiter ihre Anstrengungen in die präzise Ausarbeitung der Holzstücke.

Die Emmaus Werkstatt restauriert zurzeit Sesseln und Bänke für einen Winzer aus Dürnstein.

Foto: Fabian Zagler

hochgeladen von Fabian Zagler

Das Holz

Neben schleifen und lackieren wird auch lasiert. Die Emmaus kauft bei verschiedensten regionalen Holzbetrieben und Sägewerken das Holz roh ein und verarbeitet es danach. Auf den verschiedensten Maschienen werden die Hölzer in ihre Form gebracht. Der neuste Zugang der Werkstatt ist eine CNC- Maschine, bei der über den Computer ein Projekt gefräst wird.