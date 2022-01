Es sieht nach Abenteuer aus am Dienstagnachmittag bei der Zwischenbrücken in Steyr als zwei Männer in Neoprenanzug und Seilen in der Hand ins Wasser steigen.



STEYR. Die beiden "Duck Diver" Günther Krammer und Mandi Infanger vom Feuerwehr-Taucherstützpunkt 2 Losenstein ziehen normalerweise Menschen aus dem Wasser. Dieses Mal sind sie spontan und ohne Alarmierung zum Aufräumen nach Steyr gekommen. Ein E-Scooter wurde wieder in der Steyr "abgestellt".

Das kalte Wasser und die Strömung sind nicht ungefährlich. Im Neoprenanzug kämpft sich Krammer durch das hüfthohe Wasser neben dem Museumssteg zum E-Scooter. Mit großer Mühe zerren Krammer und Infanger den schweren Roller aus dem kalten Wasser. Bürgermeister Markus Vogl bedankt sich bei den beiden Feuerwehrmänner auf Facebook

Einsätze zur Bergung von E-Scootern sind ärgerlich, trotzdem müssen sie durchgeführt werden.