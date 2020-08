MÜHLBACHL/MATREI.Raiffeisenbank Matrei und Maria Waldrast stellen neuen Defibrillator bereit.

Maria Waldrast zieht Gläubige sowie Naturbegeisterte gleichermaßen in großer Zahl an. Aus diesem Grund haben sich die Betreiber gemeinsam mit der Raiffeisenbank Matrei dazu entschlossen, für den Notfall vorzusorgen: Vor kurzem wurde ein neuer Defibrillator in Betrieb genommen. Stationiert ist er im Klostergasthof.

Einfache Handhabe



„Mit dem Defi Hilfe zu leisten ist einfach. Und weil schnelle Hilfe bekanntlich doppelte Hilfe ist, kann nun durch die rasche Verfügbarkeit von Helfer und Gerät auch doppelt wirksam vorgegangen werden. Damit sind wir einem herzsicheren Wipptal wieder einen Schritt näher", freut sich Wolfgang Triendl, Notfallsanitäter beim Roten Kreuz in Steinach. Gottfried Sint – einer der Geschäftsführer der Waldrast und selbst in jungen Jahren Zivildiener beim Roten Kreuz – sieht die Anschaffung ebenso positiv: „Wir sind froh, einen Beitrag leisten zu können, denn wenn es darauf ankommt zählt jede Sekunde!“

