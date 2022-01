In der Kunsthalle Feldbach wurde von Bürgermeister Josef Ober und Kulturreferenten Michael Mehsner die Ausstellung „Analyse des Seins“ eröffnet.

Vier Künstlerinnen aus Köflach zeigen ihre unterschiedlichen Arbeiten, die von der Keramik, Malerei bis Bildhauerei reichen. Es geht um die Erforschung der Kunstwelt, wobei das „Sein“ die dominierende Rolle spielt. Die unterschiedlichen Arbeiten von Margarete Arvay, Ingrid Wieser, Raymonde de Marcher Greinix und Regina Uedl versetzen den Beschauer in eine abstrahierte Traumwelt, vereinzelt in Erinnerung an alte Märchen und Mythen.

Einführende Worte zu den Künstlerinnen sprach Edith Risse, die auch am 6. und 13. Februar ab 15 Uhr in der Kunsthalle ein Künstlerinnengespräch führen wird. Die Ausstellung ist bis 27. Februar von Di-So von 11 bis 17 Uhr geöffnet.