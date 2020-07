Auf Schloss Kornberg fand die Sommermatinee statt. Die drei bildenden Künstler aus der Region – Harald B. Mikusch, Hannes Griessl und Nils Herbst –nfreuten sich über reges Interesse an ihren Werken in der Galerie.

Schlossherr Andreas Bardeau konnte u.a. Franz Wieser, Ehrenpräsident der Berufsvereinigung Bildender Künstler, begrüßen. Die Ausstellung in der Galerie im Nebengebäude des Schlosses läuft bis 22. August. Geöffnet ist die Galerie von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr.