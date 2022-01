FEHRING/KIRCHBERG. Die Mittelschulen Fehring und Kirchberg werden ab dem kommenden Schuljahr als MINT-Schulen geführt. Auch Schüler aus anderen Gemeinden sind willkommen.

Ab dem Schuljahr 2022/23 steigen die Mittelschule Kirchberg an der Raab und die Mittelschule Fehring in den MINT-Schulversuch ein. Die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik stehen dabei im Mittelpunkt. Der neue Unterrichtsgegenstand MINT ist für alle vier Jahre vorgesehen und umfasst auch Bereiche wie Robotic und Experimentieren im Labor.

In der Mittelschule Kirchberg an der Raab waren Naturwissenschaften und Informatik schon in den vergangenen Jahren sehr wichtig.

Foto: MS Kirchberg an der Raab

Für die Mittelschule Kirchberg an der Raab unter der Leitung von Direktorin Christine Fischer waren Naturwissenschaften und Informatik schon in den vergangenen Jahren sehr wichtig, künftig kommen noch verstärkt Mathematik und Technik dazu. Die Mittelschule Fehring hatte schon bisher einen ausgeprägten naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt "mit der Möglichkeit, das Zertifikat „Junior Master of Science“ zu erwerben", wie Direktor Johann Wendler betont.

In der Mittelschule Kirchberg an der Raab führen die Schüler im Unterricht Experimente durch.

Foto: MS Kirchberg

Die Mittelschule Fehring hatte schon bisher einen ausgeprägten naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt.

Foto: MS Fehring

Kooperationen mit Borg Feldbach und HTL Radkersburg

Die MINT-Fächer haben schon jetzt und erst recht in Zukunft eine besondere Bedeutung, darüber sind sich die beiden Schulleiter einig. Es gebe eine Reihe von Berufen, die mit solchen Kompetenzen unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten anbieten würden. Daher gebe es an beiden Schulen eine starke Verknüpfung mit Berufsorientierung. Mit Unternehmen der Region wird eine Zusammenarbeit angestrebt. Auch die Kooperation mit Partnerschulen – Kirchberg an der Raab mit dem Borg Feldbach und Fehring mit der HTL Radkersburg – wird eine wichtige Rolle spielen.

Übrigens: In die MINT-Klasse dürfen Schüler aus allen Gemeinden aufgenommen werden, es gibt nämlich keine Schulsprengelbeschränkung.

