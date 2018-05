"1.000 Jahre EAV" in Fehring

01.05.2018, 21:38 Uhr

Abschiedstour der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung" beginnt nächstes Jahr in Fehring

Unter diesem Motto wird die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) im nächsten Jahr zum 40-Jahre-Bühnenjubiläum ihre (erste?!) Abschiedstournee begehen. Und diese Tournee beginnt am Mittwoch, 6. Feber 2019 um 20 Uhr in der Fehringer Sporthalle. Weil die Premiere aber binnen weniger Tage ausverkauft war, hat die Band für den Tag davor noch einen Termin als öffentliche Generalprobe eingeschoben. Also rasch Tickets sichern!

1977 wurde die Band rund um die beiden Studenten Nino Holm und Thomas Spitzer einst als linksliberales Musikrocktheater gegründet. 1979 tourten sie das erste Mal durch Deutschland und konnten dort kleine Achtungserfolge in der Clubszene feiern. Mit dem dritten Sänger und heutigen Erfolgsentertainer Klaus Eberhartinger wurde die EAV auch in Österreich bekannt. Und seit einigen Jahren ist auch der Feldbacher Musiker Kurt Keinrath dabei.5. Feber 2019, 20 Uhr, Sporthalle FehringTicketpreise: 38,50 bis 43,50 Euro (Kinder bis 12: 33,50 bis 38,50 Euro)Kontakt: www.eav.at, www.eventim.de, tickets@oeticket.comDie Abschiedstournee umfasst insgesamt 33 Stationen.