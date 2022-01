Der Kuchler Matthias Walkner holt sich zum vierten Mal bei der Ralley Dakar einen Podestplatz und schließt als Gesamtdritter die Ralley Dakar 2022 ab.

KUCHL/DAKAR. Nach zwölf Etappen und 680 Wertungs-Kilometern holt sich der Dakar-Sieger von 2018 seinen vierten Podestplatz und beendet die Saison 2022 am Dritten Platz. Bereits 2017 und 2019 wurde der Salzburger Zweiter. Der für das KTM-Team fahrende Pilot Matthias Walkner hat auf der Schlussetappe der Rallye Dakar seinen dritten Gesamtplatz bei den Motorrädern abgesichert und die prestigeträchtige Rundfahrt zum vierten Mal auf dem Podest beendet.

Den ersten Platz und somit Dakar-Champion wurde am Freitag, 14. Jänner in Saudi-Arabien Sam Sunderland, der seit heuer für das KTM-Schwesterteam GasGas startet. Für den Briten ist es nach 2017 der zweite Dakar-Titel. Zweiter wurde der Chilene Pablo Quintanilla auf Honda.

In einer ersten Reaktion sagte der glückliche KTM-Pilot Mattias Walkner nach Agenturberichten:

„Es ist ein Wahnsinnsgefühl, jetzt gesund im Ziel und auf dem Podest zu sein. Ich hab eine riesengroße Freude und weine dem Sieg keine Sekunde nach. Es sind so viele und lange Fahrtage, an denen so viel passieren kann. Die vergangenen zwei Dakar-Teilnahmen waren sehr schwer und unglücklich für mich.“