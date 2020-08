TIROL. Der Juli 2020 zeigte sich blitzreich in ganz Österreich, besonders in der Steiermark gingen viele Blitze runter. In ganz Österreich verzeichnete der Wetterdienst UBIMET im Juli 490.000 Blitze. Den stärksten Blitz gab es in Reutte.



70.000 Blitzladungen mehr als im Juli 2019

Das Blitzortungssystem konnte in diesem Juli eine enorme Menge an Blitzen in ganz Österreich feststellen. Rund 70.000 mehr als im vorigen Juli 2019.

„In den Sommermonaten sind die meteorologischen Voraussetzungen für Gewitter am besten“,

erläutert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Die meisten Blitze gingen im vergangenen Monat in der Steiermark und in Wien nieder.

Gewitterfreie Tage bildeten im Juli die Ausnahme, an insgesamt 25 von 31 Tagen wurde in

Österreich zumindest eine Entladung registriert. Die meisten Gewittertage erlebte dabei Kärnten mit insgesamt 20 Tagen.

Stärkster Blitz in Nordtirol

Der stärkste Blitz des Landes wurde in Tirol im Bezirk Reutte gemessen:

„Spitzenreiter ist eine Entladung mit rund 305 kA am Abend des 28. Juli in der Marktgemeinde Reutte. In kürzester Zeit wurde dabei fast 20.000 mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.“

Auch der zweitstärkste Blitz wurde in Tirol registriert, in Thiersee mit 289.400 Ampere.

Insgesamt gingen im Juli 2020 in Tirol 36.435 Blitze nieder, das sind 2,88 Blitze/km².

