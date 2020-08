TIROL. Fast hatten wir uns an das schöne Badewetter gewöhnt, als uns die Regenfront in den letzten Tagen wieder zurück in die Realität holte. Doch keine Sorge, laut der Ubimet-Meteorologen, wird in der zweiten Wochenhälfte das heiße Badewetter zurückkehren.



Regen klingt langsam ab

In den letzten 48 Stunden regnete es fast ohne Unterbrechung im Tiroler Land, doch langsam nimmt dies ab, ebenso wie das Hochwasser an den Flüssen (Salzburg, Oberösterreich und Kärnten). Durch den vielen Regen kam es in manchen Regionen Österreichs sogar zu Murenabgängen.

In den kommenden Tagen dürfen wir uns laut der Meteorologen auf Hoch "Detlef" freuen, das uns heißes Badewetter bringt.

Die Woche im Detail

Der Mittwoch läutet diese warmen Tage ein. Tirol und Vorarlberg dürfen sich tagsüber schon häufig über Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad freuen.

Am Donnerstag gibt es zu Beginn zwar noch verbreitet Restwolken und Nebelfelder aber in den meisten Regionen setzt sich im Laufe des Vormittags die Sonne durch.

„In der noch recht feuchten Luft bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken und von Osttirol bis in die Obersteiermark sind kurze Wärmegewitter möglich“,

so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad. Die Spitzenwerte werden dabei ganz im Osten sowie im Oberinntal erreicht.

Ab Freitag stellt sich dann für ein paar Tage perfektes Badewetter ein. Die Quellwolken bleiben selbst über den Bergen harmlos und die Höchstwerte liegen am Freitag und in den Folgetagen um oder knapp über der 30- Grad-Marke.

Im Laufe der kommenden Woche nimmt das Gewitterrisiko allerdings wieder zu, also sollte man die nächsten Tage genießen!

