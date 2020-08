TIROL. Der Euregio-Jahreskalender stellt die Vielfalt der Europaregionen eindrucksvoll zur Schau. Für 2021 werden wieder farbenfrohe Bilder aus Tirol, Südtirol und Trentino gesucht.

Von üppigen Almlandschaften über kristallklare Bergseen bis hin zu atemberaubenden Bergansichten – die Vielfalt der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino könnte nicht größer sein. Auch dieses Jahr soll diese Vielfalt in einem Jahreskalender festgehalten werden, darum lädt die Europaregion im Rahmen eines Fotowettbewerbs die BürgerInnen der Euregio ein, ihre Schnappschüsse für den Kalender 2021 einzureichen.

„Der Euregio-Jahreskalender hat sich zu einem wahren Aushängeschild der drei Länder in zahlreichen Haushalten nördlich und südlich des Brenners entwickelt. So begeistert er Monat für Monat die Menschen mit tollen Bildern unserer herrlichen Landschaft und bringt ihnen die Fülle aller drei Länder näher“, freut sich Euregio-Präsident LH Günther Platter auf zahlreiche Einreichungen.

Einreichen und gewinnen

Bis Sonntag, 20. September 2020 können EinwohnerInnen von Tirol, Südtirol oder dem Trentino bis zu vier Fotos in hoher Auflösung mit Motiven aus allen Jahreszeiten einreichen. Bei Verwendung für das Titelblatt, das Monats-Hauptbild oder die Monats-Collage winken den TeilnehmerInnen ein Euregio-Poloshirt und ein Notizbuch im Euregio-Design als Preise. Ein Blatt im Kalender 2021 ist allen GewinnerInnen gewidmet. Der Kalender wird als Wand- und Stehkalender produziert.

Die Fotos können auf www.europaregion.info/gewinnspiel hochgeladen werden.