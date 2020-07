TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 25. Juli

Politik

Aktuell vergeht kaum ein Tag, wo nicht ein Wolf ein Schaf reisst. Um Problemwölfe entnehmen zu können, muss der Schutzstatus herabgesetzt werden. Mit einem neuen Verein "zum Schutz und Erhalt der Land- und Almwirtschaft in Tirol" soll nun der Druck auf Brüssel erhöht werden. Mehr dazu ...

Diesel statt Benzin

Bei der Gutmann Tankstelle in Vomp wurde in der Nacht von 1. auf 2. Juli Diesel anstatt Benzin ausgegeben. Geschädigte können sich der AK Tirol melden! Mehr dazu…

Sport

"Kaiser hoch 6" – Sechs Kletterrouten in nur einem Tag: Der Wilde Kaiser ist ein Kalkstein-Monument und ein "Museum" der modernen Kletterkunst. Unzählige Kletterstars hinterließen hier ihre Spuren und eröffneten die schwierigsten Klettertouren der Geschichte vor unserer Haustüre. Mehr dazu ...

Tiroler Meisterschaft im Orientierungslauf: In Absam (Karte "Runstboden") gab es zum Auftakt gleich die Tiroler Meisterschaften mit mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mehr dazu ...

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche explore.org ist eine App mit der man mit Hilfe von Webcams live Tiere beobachten kann. Mehr dazu ...

Historisches

Am 25. Juli 1934 kam es zu einem nationalsozialistischen Umsturzversuch in Österreich – dem sogenannten Juliputsch. Im Zuge des Putschversuchs wurde auch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermordet. Auch in Tirol – wie den anderen Bundesländern – wurde versucht, die Herrschaft zu übernehmen: In Innsbruck erschoss der Führer der Terror-Gruppe der Tirlor SS, Friedrich Wurnig, den Polizeistabshauptmann und Kommandanten der städtischen Sicherheitswache Franz Hickl beim Betreten des Statthaltereigebäudes. Hickl galt als konsequenter Verfolger der illegalen Nationalsozialisten.

Wetter

Das Wetter beruhigt sich heute etwas. Der Tag beginnt mit ein paar Wolken- und Hochnebelfeldern. Teilweise regnet es noch leicht. Die Wolkendecke lichtet sich bald etwas und gelegentlich zeigt sich die Sonne. Aber dennoch sind immer wieder Regenschauer und Gewitter möglich. In Osttirol wird es windig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad.

Update am Morgen