TIROL. Philip Wohlgemuth sieht die Tiroler ÖVP in der Verkehrsfrage gespalten. So würde sich VP-Nationalrätin Rebecca Kirchbaumer erneut auf die Seite der Wirtschaftslobby stellen.





Gespaltene ÖVP in Verkehrsfragen



Für den SPÖ Verkerssprecher, Philip Wohlgemuth, ist die ÖVP in der Verkehrsfrage gespalten. Dabei sei gerade in dieser Frage besonders wichtig, in Tirol und Österreich parteiübergreifend mit einer Stimme zu sprechen, um sich in Rom, Berlin und Brüssel behaupten zu können, so Philip Wohlgemuth. Einerseits werden in Tirol Maßnahmen, wie das Sektorale Fahrverbot oder Zufahrtsverbote zu Tankstellen erlassen, gegen den Transit gesetzt. Andererseits stelle sich beispielsweise VP-Nationalrätin Rebecca Kirchbaumer klar auf die Seite der Wirtschaftslobby. Diese kritisierte kürzlich die LKW-Zufahrtsverbote zu Tirols Tankstellen. Durch diese Maßnahme soll der Tanktourismus unterbunden werden.

SPÖ Tirol begrüßt Maßnahmen gegen Tanktourismus



„Die Gesundheits-, Umwelt- und Lärmbelastung unserer Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren hat oberste Priorität“, so Philip Wohlgemuth. Aus diesem Grund befürwortet die SPÖ Tirol auch Maßnahmen gegen den Tanktourismus beispielsweise die temporären Fahrverbote. Bereits im Jänner 2019 haben wir uns in einer Anfrage dem Thema gewidmet, damals speziell auf die Situation im Bereich der AST Innsbruck Süd und der dortigen Tankstelle bezogen. Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Hier hat ein temporäres Zufahrtsverbot auch eine sicherheitstechnische Komponente.“

„Die Politik muss die Menschen vertreten, nicht die Einzelinteressen weniger Tankstellenbesitzer. Jede Verkehrsreduktion ist angesichts einer neuen Rekordzahl an Transit-LKW zu begrüßen.“ (Philip Wohlgemuth)

