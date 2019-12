TIROL. Unter dem Motto "Sicherheit und sicher morgen!" will die Landwirtschaftskammer Tirol im kommenden Jahr die vielfältigen Beiträge zur Erhaltung des Tiroler Lebensraumes und der Lebensqualität in Tirol verstärkt aufzeigen.

Jahresschwerpunkt der Landwirtschaftskammer – Sicherheit und sicher morgen!

Für das kommende Jahr legt die TirolerLandwirtschaftskammer den Schwerpunkt auf die vielfältigen Beiträge der Landwirtschaft zur Lebensqualität und dem Erhalt des Lebensraums in Tirol. Das Motto dieser Initiative lautet: Sicherheit und sicher morgen!. Eine aktive Land- und Forstwirtschaft trägt einen großen Beitrag zu dieser Lebensqualität und zum Erhalt des Lebensraums bei. Sie trägt aber auch dazu bei, dass sich Tirol zu einer weltweit bekannten und beliebten Tourismus-Destination entwickelt hat. Gerne wird auf diese bäuerlichen Wurzeln verwiesen und mit einer gewissen „Ursprünglichkeit“ geworben. Dass hinter der Tiroler Landwirtschaft weit mehr als diese vermarktete Idylle steckt, soll nächstes Jahr verstärkt aufgezeigt werden: 2020 informiert die Landwirtschaftskammer Tirol schwerpunktmäßig über die vielfältigen Rollen, die Land- und Forstwirtschaft für jede und jeden von uns einnehmen.

Lebensmittelsicherheit und höchste Qualität



Rund 14.000 bäuerliche Betriebe versorgen die TirolerInnen mit Lebensmitteln von bester Qualität. Auch die Herstellung ist transparent. Aus diesem Grund wird im kommenden Jahr auch ein Schwerpunkt auf die Vermittlung der Lebensmittelsicherheit gelegt. „Unsere primäre Aufgabe ist die Lebensmittelproduktion. Dass im Regal aus einer Fülle heimischer Lebensmittel gewählt werden kann, ist keine Selbstverständlichkeit! Vielmehr können wir uns glücklich schätzen, dass wir noch ausreichend landwirtschaftliche Produktion im (Bundes-)Land haben!", so LK-Präsident Josef Hechenberger.

Starke Konkurrenz für heimische Bauern



Die Tiroler Landwirtschaft leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Lebensraums: Sie hält Flächen frei, pfegt Böden, erhält Wege und schütz durch die Bewirtschaftung von Berg- und Almflächen sowie Wäldern. Selbst zum Schutz vor Lawinen und Muren leistet sie einen Beitrag. Gleichzeitig ist der internationale Markt ein großer Konkurrent zu den heimischen Betrieben. Auch macht der Preisdruck den heimischen BäuerInnen zu schaffen. "Deshalb wollen wir im neuen Jahr über die wichtige Rolle der Land- und Forstwirtschaft für uns alle informieren. Wir wollen aufklären, warum im Sinne aller unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft Zukunft haben muss und warum es sich in mehrfacher Hinsicht auszahlt, in heimische Lebensmittel zu investieren!“, so Josef Hechenberg.

Themen für „Sicherheit und sicher morgen“

die Hintergründe der Erzeugung sicherer Lebensmittel und transparente Produktion (Lebensmittelsicherheit)

den Stellenwert unserer Kulturlandschaft und die Rolle bewirtschafteter (Steil-)Flächen sowie Wälder für den Schutz vor Naturgefahren (Sicherung Lebensraum)

Land- und Forstwirtschaft als Motor für den ländlichen Raum (Sicherung Arbeitsplätze)

Rolle der Tiroler Land- und Forstwirtschaft in der Klimadiskussion (Versorgungssicherheit)

