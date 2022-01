TIROL. Der TRIGOS ist eine Auszeichnung, die von der Tiroler Wirtschaftskammer und dem Land Tirol vergeben wird. Ausgezeichnet werden Betriebe, die ein ganzheitliches soziales Engagement leben.

Nachhaltigkeit liegt im Trend

Das Thema Nachhaltigkeit steht auch auf der politischen Agenda ganz weit vorne.

"Ziel nachhaltiger Entwicklung ist die Erfüllung gesellschaftlicher Bedürfnisse innerhalb der ökologischen Grenzen der Erde und ohne die Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu gefährden. Dabei werden die drei Dimensionen - sozial, ökologisch, ökonomisch - der Nachhaltigkeit gleichwertig, ausgewogen und in integrierter Weise berücksichtigt. Unternehmen sind für die Politik wichtige Partner und für die Erreichung vieler Ziele der Nachhaltigkeit entscheidend." (WK-Präsident Christoph Walser)

Nachhaltigkeit wird auch bei Kundinnen und Kunden immer zentraler bei der Kaufentscheidung. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen sich Arbeitgeber aus, mit deren Werten sie sich infizieren können.

"Somit ist hier der Faktor des Employer Branding ein ganz wesentlicher. Die Wirtschaftskammer Tirol hat sich den SDGs (Sustainable Development Goals – 17 Nachhaltigkeitsziele der UN) verschrieben und diese in die eigene Geschäftsstrategie implementiert.“ (Christoph Walser)

Christoph Walser, Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer

TIGROS – Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften

Der TIGROS ist Österreichs bedeutendste Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften. Der TIGROS wird seit 2011 alle zwei Jahre auch regional in Tirol vergeben. Dabei werden Unternehmen, die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit übernehmen, ausgezeichnet. Der TIGROS wird in drei Kategorien vergeben:

„Regionale Wertschaffung“,

„Vorbildliche Projekte“

„Klimaschutz“

Als Preis gibt es ein Kunstwerk von Altbischof Reinhold Stecher aus der Benefizauktion „Wasser zum Leben".



Leitlinien der Nachhaltigkeit des Lande Tirol

Das Land Tirol und die Tiroler Wirtschaftskammer setzen sich gemensam für Nachhaltigkeit und die Erfüllung der Leitlinien der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie in Tirol ein.

„Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und die regionale Wertschöpfung ist eine der zehn Leitlinien der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie des Landes. Die verstärkte Regionalisierung von Wirtschaftsaktivitäten reduziert Transportleistungen und verringert damit negative Auswirkungen auf die Umwelt. Zudem kurbelt sie die lokale Ökonomie an, was sich beispielsweise positiv auf die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen aus- und einer Zersiedelung des Raumes entgegenwirkt“ (LH-Stellvertreterin Ingrid Felipe)

Landeshauptmann-Stellvertreterin, Ingrid Felipe

Hollu aus Zirl als Best-Practise-Beispiel

Ein Best-Practise Beispiel für Nachhaltigkeit im Unternehmen ist Hollu aus Zirl. Hollu ist selbst bereits Trigos-Preisträger. Geschäftsführer Simon Meinschad ist zudem auch respACT-Landeskoordinator (Austrian Business Council for Sustainable Development)

„In dieser Rolle habe ich die Möglichkeit, mich mit Unternehmen zu vernetzen, das Voneinander-Lernen zu fördern, neue, einfachere Wege für nachhaltiges Wirtschaften sichtbarer und die Plattform RespACT ganz generell im Westen Österreichs noch bekannter zu machen.“ (Simon Meinschad)

Hollu hat seit 2018 die 17 SDGs (#GlobalGoals ) auch in ihre Strategie und somit auch in ihren hollu Arbeitsalltag verankert. „Das heißt, die nachhaltige Strategie haben wir gesamtheitlich in das Unternehmen und in bestehende Prozesse integriert. Für jede Abteilung wurden konkrete Maßnahmen festgelegt, welche sich in den Jahresplänen jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Mitarbeiterin widerspiegeln und so zahlen alle Aktivitäten im Arbeitsalltag schlussendlich auf die Unternehmensstrategie und die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein. In erster Linie ist der Gewinn des TRIGOS für uns eine externe Bestätigung dafür, dass wir auf unserem Weg schon vieles richtig machen. Das macht mich als Geschäftsführer sehr stolz. Und ich spüre auch, so etwas schweißt als Team sehr zusammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute wollen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und etwas zum großen Ganzen beitragen,“ so Simon Meinschad.

Simon Meinschad, Landeskoordinator RespACT und Geschäftsführer Hollu Systemhygiene GmbH

Wirtschaftskammer unterstützt Unternehmen bei Umsetzung der Nachhaltigkeit



Ihren Mitgliedern steht die Tiroler Wirtschaftskammer in puncto Nachhaltigkeit unterstützend zur Seite: „Seit vielen Jahren gibt es bereits die Tiroler Beratungsförderung, welche gemeinsam mit dem Land Tirol abgewickelt wird. Im Zuge der Tiroler Beratungsförderung werden Beratungen in verschiedenen Bereichen gefördert. Auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es einen Beratungsschwerpunkt“, erklärt Präsident Christoph Walser und fügt hinzu: „Ein Beraterpool wurde aufgebaut und hier unterstützen Profis bei der Etablierung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Noch im ersten Quartal dieses Jahres wird es außerdem am WIFI Tirol die Möglichkeit einer Ausbildung zur zertifizierten Nachhaltigkeitsexpertin bzw. Nachhaltigkeitsexperten geben.“

TRIGOS-Einreichfrühstück

Am 4. Februar gibt es ein TRIGOS-Einreichfrühstück bei hollu in Zirl, bei dem sich Tipps zur Einreichung vom TRIGOS Projektleiter Hanspeter Würth geholt werden können. Denn: „Kein Projekt ist zu klein, um es nicht einzureichen“, sind sich LH-Stvin. Ingrid Felipe, WK-Präsident Christoph Walser und respACT-Koordinator Tirol Simon Meinschad einig und freuen sich auf viele nachhaltige und spannende Projekte.

Jetzt einreichen unter: www.trigos.at

