Am frühen Morgen des 14. August 2020 um 4 Uhr 41 wurde die Freiwillige Feuerwehr Feuersbrunn zu einer Fahrzeugbergung in die Große Zeile nach Feuersbrunn gerufen. Obwohl einige Feuerwehrmitglieder beim Einrücken ins Feuerwehrhaus an der Unfallstelle vorbei kamen, zeigte sich erst nach dem Eintreffen des ersten Fahrzeuges das komplette Ausmaß des Ereignisses.



FEUERSBRUNN (pa). Ein PKW-Lenker kam von der Straße ab und hinterließ auf einer Länge von 80 Metern eine Schneise der Verwüstung ehe er am Beginn der Kirchengasse zum Stehen kam. So wurden u.a. eine Gartenzaun, eine Einfriedungsmauer, ein Verkehrsschild und eine Straßenlaterne beschädigt. Auch ein Hydrant wurde aus der Verankerung gerissen und lag etliche Meter enfernt auf der Straße. Zahlreiche Fahrzeugteile lagen auf der Straße und das Fahrzeug war schwer beschädigt. Der Fahrzeuglenker hatte sich von der Unfallstelle entfernt.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Feuersbrunn

hochgeladen von Karin Zeiler

Grafenwörther Florianis wurden nachalarmiert

Zunächst wurde von den Kräften der Feuerwehr Feuersbrunn, welche mit zwei Fahrzeugen und 14 Mitgliedern vor Ort war, die Unfallstelle abgesichert und nach der Aufnahme der Polizei wurden die Fahrzeugteile von der Straße entfernt. Da die Vorderachse des PKWs abgerissen war, wurde zur Bergung die Feuerwehr Grafenwörth nachalarmiert.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Feuersbrunn

hochgeladen von Karin Zeiler

Diese verbrachte das Unfallfahrzeug mittels Wechselladefahrzeug zu einem Parkplatz in der Kirchengasse, wo es abgestellt wurde. Nach der Fahrzeugbergung wurden noch ausgeflossene Betriebsmittel gebunden, ehe die Mitglieder um 5 Uhr 40 wieder ins Feuerwehrhaus einrücken konnten.