Farbenprächtiger Herbstzauber; ein Heimatgefühl zum Lesen

22.09.2018, 08:41 Uhr

An manchen Tagen liegt der Nebel wie eine Schafswolldeckeausgebreitet über dem Tal.Sichtbar wird diese Nebeldecke erst im Ganzen,wenn der Betrachter oberhalb der Nebelgrenzeauf dem Plateau stehtund um ihn herum die Gipfel der Berge gestochen scharf,wie eine gezackte Königskrone fast greifbar werden.Über allem spannt sich der Himmel wolkenlos in einem makellosen blauund der "Feuerball Sonne" leuchtet golden,seine warmen Strahlen erhalten die Welt am Leben!

Der Wanderer verharrt und bewundernd nimmt er die Bergwelt wahr.Der Adler zieht mit Riesenschwingen seine Kreise;sagt ihm doch sein Instinkt, dass unter der Nebelwanddas Tal verborgen liegt.Paradox, dass heute auch für den Greifvogel trotz geschärften Blickesdas Tal wie von Zauberhand verschwunden ist.Heroben ist der Mischwald farbenprächtig anzusehen.Die Blätter der Laubbäume und die feinen Nadeln der Lärchenhaben sich schon in rostroten und goldgelben Farben verfärbt;sie geben dem Landschaftsbild einen besonderen Reiz.Wie all die Jahre zuvor hat der Malermeister Herbstsein Meisterwerk vollbracht.Die Sonne spiegelt sich im farbenprächtigen Laub der Buchen,dass es wie aus purem Gold aufleuchtet - vergänglich,die sonnigen Tage sind gezählt -im ewigen Kreislauf des Lebens.Auch der alternde Mensch,nach einem erfüllten Leben, sollte genießendie letzten sonnigen Tage des Glücks.Nochmals aufzublühen, zu trotzen und wirbeln ..so ist die Realität des Lebens.Der Wind zuerst zaghaft und spielerisch das fallende Laubaufwirbelt, um dann in böigen Wirbelwindendas raschelnde Laub davonzutragen.Der Wanderer auf dem Lärchenboden lautlos,wie auf einem kostbaren, dichten Teppich schreitetund im Laubwald raschelnd seine Schritte ihn verraten.Jetzt hört man auch wieder die Hirsche röhrenund die Jagdhörner blasen.Ein pfeifender Schuss hallt durch den Waldund an der Felsenwand das Echo widerhallt.Die Rinder das letzte Grünfutter auf den Almen grasen.Schon bald werden sie prächtig geschmückt die Hochalmverlassen. Dann heißt es: "Almabtrieb ist !"Unten im Tal liegen die Felder nun brach,denn die Ernte ist eingefahren.In den Dörfern jetzt die Erntedankfeste gefeiert werden.Nach getaner ArbeitAlt und Jung in fröhlicher Runde lachend und schwatzendbeieinander sitzen.Im Blickfeld die prächtige Ährenkrone steht,so eine Vielfalt an Früchten und Farben:"Möchtest du kosten von der Kürbiscremesuppeoder doch lieber einen Krautsalat essenund dazu ein herzhaftes Saskiabrot essen?""Später einen reschen Apfeloder doch lieber eine saftige Birne naschen?"Ein kleiner Teil der blauen Zwetschgen liegt entkerntund gespaltet auf dem Kuchenblech.Dann schallt es bald:"Wer mag kosten von dem Zwetschgenfleck?""Magst auch von dem süßen Rahm eine Portion zum Kaffee?""Bei dem Duft, kannst du da widerstehen?""Kannst auch haben, von dem süßen Most,der stillt gewiss den Durst!"So schallt es durch die Menge."Biologische Kartoffeln aus chemisch freier Erdekannst bei mir kaufen!""Abgesackelt zum Einlagern", schallt da aus der Ecke.Dann hört man die Frauen schwatzen:"War eine mühselige Arbeit bei dieser Hitze!"Der Traktor nur die Furche zieht. Die Hände der Frauenund Kinder dann die Knollen aus der gelockerten Erde ziehen.Die letzten Früchte, so auch Nüsse und Kastanien,etwas unsanft auf den Boden plumpsen.Kinderhände danach greifenund mit fest geschlossener Faust den Fund umklammern.So alt kann man doch gar nicht werden,um das Gefühl zu vergessen,eine Kastanie in der Hand zu halten.Allein diese Farbe der glatten, rotbraunen Schalemit dem hellen Fleck, der seinen Besitzer anschaut;wie ein Auge, das über dich wacht.Die Finger streicheln sanft über die glänzende, glatte Schale.In Gedanken hüpfen, kriechen und tanzen allerlei Gestaltenin deiner Fantasie -was alles kann man doch aus Kastanien schaffenund basteln.Auf vulkanischem Gestein am besten die Reben reifen,,auch sie werden jetzt händisch geerntet.Die gefüllten Körbe mühsam den steilen Hang zur Sammelstellegetragen werden.Die gefüllten Säcke mit Äpfeln und Birnen zur Obstpressemit dem Traktor befördert werden.Der fruchtige Saft stillt so manchen Durst.Wenn du Zeit hast zum Warten, nach Monaten dann,kannst mit dem gegärten Most dir einen Rausch antrinken...Zeitig am Morgen Tauperlen sich spiegeln,wie Kristalle gefangen in unzähligen Spinnennetzenin Hecken und Sträuchern.Seltsam, dass sie in der Vielzahl nur im Herbst so sichtbarwerden. Fein gesponnen wie Greisenhaar.Kurzum: "Der Altweibersommer ist da!"Hildegard Stauder