Lokale für Feinschmecker im Bezirk Vöcklabruck

02.05.2017, 16:13 Uhr

Es gibt zahlreiche Adressen für gutes Essen – man muss sie nur kennen.

BEZIRK (rab). Wer hungrig ist, der hat die Qual der Wahl. Gerade in den Tourismusregionen des Bezirkes gibt es zahlreiche Restaurants, Wirts- und Kaffeehäuser.Legt man Wert auf hohe Qualität zu einem angemessenen Preis, schrumpft die Auswahl schnell. Dabei gibt es viele Lokale, die Außergewöhnliches bieten – man muss nur wissen, wo man sie findet. Wer traditionelle Wirtshausküche auf hohem Niveau schätzt, wird vor allem im Westen des Bezirkes sein Glück finden. In Lokalen wie dem Wirtshaus Lohninger in Fornach oder dem Frodlhof in Neukirchen gibt es hervorragende regionale Schmankerl.

Bandlkramerey

Frodlhof

Die Röhre

Wirtshaus Lohninger

Tauris

K-Vino

Die Testergebnisse spiegeln die subjektive Beurteilung der Tester wider. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Noch einen Schritt weiter gehen das Restaurant Tauris in Mondsee und das Café Bandlkramerey in Seewalchen: Sie setzen bei den Zutaten auch auf Bio-Qualität. Doch auch die Kreativität kommt in den Wirtshausküchen im Bezirk nicht zu kurz. Ein Paradebeispiel dafür ist "Die Röhre" in Unterach. Hier sticht nicht nur das Gebäude in Röhrenform gleich ins Auge. Die Speisekarte bietet einen bunten Mix aus österreichischen Spezialitäten mit internationalen Rezepten.SeewalchenHauptstraße 48 bis 20 UhrEin Frühstück auf der Terrasse der Bandlkramerey, großteils aus Bio-Zutaten und mit Seeblick – was will man mehr?NeukirchenKirchenplatz 5Mo, Do, Fr, Sa: 10 - 14 & 17.30 - 24 Uhr, Sonn- & Feiertag 10 bis 15 UhrGute Küche und modernes Ambiente: Für Hochzeiten und Feiern sehr beliebt.UnterachEichenweg 1Mo, Do, Fr 15 bis 23 Uhr, Sa & So 9 bis 23 UhrNicht nur das Lokal ist ein Hingucker: Am Teller gibt's einen bunten Mix aus internationalen Gerichten.FornachFornach 9Donnerstag bis Montag 10 bis 24 UhrEin Traditionswirtshaus, das regionale Schmankerl und gesunde Küche auf hohem Niveau anbietet.MondseeHerzog-Odilo-Str. 15Donnerstag bis Montag von 17 bis 24 UhrSteaks von der Bio-Metzgerei Burgstaller aus Zipf, hervorragend zubereitet und das zu leistbaren Preisen.AtzbachHauptstraße 12Mo & Do 11 bis 14 und 17 bis 24 Uhr, Fr & Sa 17 bis 24 Uhr, So 11 bis 14 UhrFeine mediterrane Küche gute Tropfen aus dem Weinkeller und schönes Flair.