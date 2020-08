Andreas Ortner gastierte mit CROOK erstmals als einer der Hauptdarsteller bei den Filmfestivaltagen "Der neue Heimatfilm" in Freistadt und kommt am Samstag zur Open Air-Premiere der ersten Folge von "Der Gamsbock" nach Bad Gams.

SÖDING- ST. JOHANN. Andreas Ortner aus Söding-St. Johann erlebte erstmals als einer der Hauptdarsteller des Sci-Fi Fantasy Abenteuers "Crook" eine Premiere bei den Filmfestivaltagen "Der neue Heimatfilm" in Freistadt. "Für mich war es ein besonderes Erlebnis. Vor allem, da ich erstmals als Hauptcharakter bei einer Kinopremiere und bei Filmfestivals zugegen war. Und das in diesem wunderbar mittelalterlich anmutenden Ambiente der Stadt Freistadt und dem familiären Geist, der hier herrscht. Kompliment an die Veranstalter allen voran Wolfgang Steininger, Andreas Mittrenga und Katharina Riedler", lobte Ortner die Crew.

Preview Premiere

Gemeinsam mit dem Regisseur und Drehbuchautor Helmut Steinecker sowie einigen Kollegen und -innen wie Johannes Eidenberger, die Brüder Simon und Georg Salzinger, Martin Kepplinger sowie seiner Filmtochter Sofia Friedinger sowie der Crew wurde im Anschluss noch eifrig über den Pilotfilm, welcher als "Preview Premiere" geführt wurde, diskutiert, philosophiert und über eine Fortsetzung gesprochen.

Helmut Steinecker: "Mich freut es ganz besonders, dass so viele vorbeigekommen sind und sogar ein zweiter Kinosaal geöffnet werden musste. Jetzt wird Crook noch einem Feinschliff unterzogen und dann geht es voraussichtlich auf weitere Filmfestivals.“Detail am Rande. Bereits beim preisgekrönten Auftaktfilm "Ein bisschen bleiben wir noch" von Arash T- Riahi war Ortner mit einem kurzen Auftritt zu sehen.

Der Gamsbock

Nach Freistadt ist vor Bad Gams. Am kommenden Samstag findet um 21 Uhr die Open Air-Premiere von "Der Gamsbock" in Bad Gams statt. Hier wirkt der Södinger als einer der Hauptdarsteller an der Seite von Otto Herk (der Gamsbock), Heimo Stiegner (Heimo S.) und Ilse Spieler (Frau Bachmann) als der radelnde Paketzusteller Marvin H. mit. Im Juli und August konnten die Bewohner von Bad Gams des Öfteren bereits einen mit Warnweste und Hut radelnden und schnaufenden Ortner bestaunen. Die Veranstaltung in Bad Gams ist der Auftakt für die erste Folge von dieser urigen Mundart- Comedy-Serie. Geplant sind weitere Folgen und viele Fans und Follower können den Start schon gar nicht mehr erwarten. Zeitgleich geht die erste Folge auch auf dem Youtube Kanal von Rockaut online.

Für die Open Air-Premiere habe sich bereits mehrere dutzend Gäste angemeldet. Sitzplätze können noch über die Facebook Seite "Rockaut" oder direkt beim Drehbuchautor und Regisseur John Pepplestone reserviert werden. Der Trailer zur Auftaktfolge hat mittlerweile bereits um die 600 Aufrufe und die im April online gestellte Pilotfolge nahezu 3.000 Aufrufe auf dem Rockaut-Youtube-Kanal. "Der Gamsbock wird sehr unterhaltsam", verspricht Ortner. Weitere filmische Projekte von Ortner, der mit seinem Unternehmen #ImmofitYourLife mittlerweile bereits seit 20 Jahren auf dem Markt ist, sind noch in der Pipeline.