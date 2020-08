Das heftige Unwetter am Samstag Abend forderte bei einem Flugzeugabsturz zwei Verletzte.

MARIA LANKOWITZ/EDELSCHROTT. Die Unwetterfront am Samstag war schon angekündigt worden, zuvor gingen im Tiroler Zillertal schon Muren ab. Am Abend erreichten Hagel, Sturmböen, Gewitter und Starkregen den Bezirk Voitsberg, gegen 20 Uhr waren bereits 19 der 29 Feuerwehren unseres Bereichs im Einsatz, um Straßen freizubekommen, Keller abzupumpen und Verklausungen zu beseitigen. Gegen 21 Uhr waren es dann schon 22 Feuerwehren. Im Raum Köflach gab es teilweise auch starken Hagel, auch im kompletten Unterland waren die Wehren damit beschäftigt, Bäume von Straßen zu beseitigen. "Das viele Wasser ist ein ziemliches Problem", so Bereichskommandant Christian Leitgeb. "Nur der Bereich Graden, Geistthal, Södingberg blieb diesmal ziemlich verschont."

Flugzeugabsturz

Ein Flugzeug der Hagelabwehr stürzte im Bereich Hochgößnitz kurz nach 18 Uhr ab. Im Zuge des starken Unwetters kam das Flugzeug in Turbulenzen, der Pilot konnte den Absturz nicht mehr verhindern. Ein Augenzeuge alarmierte die Einsatzkräfte, mit dem Piloten konnte Kontakt aufgenommen werden, der Notarzthubschrauber brachte die beiden verletzten Personen nach Graz. Christian Leitgeb und seine Feuerwehrleute sicherten den Bereich der Absturzstelle in Hochgößnitz, an der Grenze zur Gemeinde Edelschrott.