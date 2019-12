Wie die Eichhörnchen sammelte das ganze HLW-Team im Advent Lebensmittel, Stofftiere und Körperpflegeprodukte und dann war es so weit: Die gefüllten Kartons wechselten die Besitzer.

KÖFLACH. Fünfzehn prall gefüllte Lebensmittelpakete konnten an Sabine Spari und Sabine Wagner von der Caritas Beratungsstelle zur Existenzsicherung Voitsberg übergeben werden. Die beiden Damen werden sich um einer sinnvolle Weitergabe der Lebensmittel an Familien, die sie gut brauchen können, in unserem Bezirk weiterschenken.

Der Vinzimarkt Voitsberg durfte sich über knapp 60 entzückende Stofftiere freuen. Außerdem konnten die Regale mit vielen Lebensmittel gefüllt werden: 8 kg Salz, 11 kg Kaffee, 8 kg Kristallzucker, 5,5 kg Staubzucker, 63 kg Nudeln, 34 kg Reis, 22 kg Mehr und 3 kg Maisgries. Auch einer Geldspende im Wert von 30 Euro befand sich im Kuvert. Kornelia Rieger aus dem Sozialmarkt bedankte sich von ganzem Herzen bei allen Spenderinnen und Spendern.

Beim Lehrausgang nach Graz übergaben die Schülerinnen und Schüler aus dem dritte Jahrgang drei Konservendosen und 23 Flaschen zur Körperpflege an Schwester Elisabeth vom Marienstüberl.

Ein starkes Team an einer starken Schule war mit Herz im Einsatz für Menschen am Rande der Gesellschaft. Ein großes Danke geht auch an Sabine Reisinger für die Unterstützung.