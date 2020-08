Die Landesleiterin der VP Frauen und Landtagspräsidentin Manuela Khom sowie die neue Landesgeschäftsführerin Eva Grassmugg besuchten vergangene Woche den Bezirk Voitsberg.

Zu Beginn des Nachmittages stattete das Duo der einzigen Bürgermeisterin des Bezirkes, Klaudia Stroißnig in Geistthal-Södingberg, einen Besuch ab, um ihr zu ihrem großartigen Wahlerfolg bei der Gemeinderatswahl sehr herzlich zu gratulieren. Gleichzeitig wurde diese Gelegenheit zu einem regen Gedankenaustausch genutzt.

Anschließend machten sich Khom und Grassmugg in Voitsberg ein Bild vom Hebammenzentrum, durch welches sie von deren Leiterin Maria Christine Gantschnigg geführt wurden. Danach trafen sie sich mit den Ortsleiterinnen und deren Stellvertreterinnen im Lipizzanerheimatsaal der Bezirksparteileitung der ÖVP, wo die Gäste mit regionalen Getränken und Apfelstrudel an diesem heißen Nachmittag versorgt wurden.

Nach Diskussionen, Fragen und Antworten kamen die Anwesenden zu folgendem Ergebnis: Die VP Frauen sehen ihre Aufgabe in der "Aktivierung politischer Interessen" der Frauen durch Information, Mitgestaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.