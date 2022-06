So schnell kann es gehen. Am Tag vorher wurde noch das neue Einsatzfahrzeug der Bergrettung Voitsberg feierlich in den Dienst gestellt. 24 Stunden später war es beim Salzstieglhaus schon im Einsatz, weil eine Frau beim Salzstieglhaus einen Kreislaufkollaps erlitten hatte. Auch der Rettungshubschrauber war vor Ort.

HIRSCHEGG-PACK. Anlässlich des 75-jährigen Bestandsjubiläum bekam die Bergrettung-Ortsstelle Voitsberg ein neues Einsatzfahrzeug gesegnet und in den Dienst gestellt. Das Fahrzeug wurde vom Roten Kreuz übernommen und umgebaut.

Das neue Einsatzfahrzeug der Bergrettung und der Rettungshubschrauber beim Salzstieglhaus

Rettungshubschrauber vor Ort

Gleich am Tag darauf hatte dieses Einsatzfahrzeug seinen ersten "Dienst". Eine Frau hatte beim Salzstieglhaus einen Kreislaufkollaps erlitten. Zwei Bergretter - ein Arzt und ein Notfallsanitäter - rückten daraufhin mit dem neuen Einsatzfahrzeug aus, um sie bis zum Eintreffen des Notarztes zu versorgen. Die Frau konnte stabilisiert und anschließend dem Team des Roten Kreuzes zur weiten Versorgung übergeben werden. Zusätzlich wurde der Rettungshubschrauber C17 angefordert, der die Frau ins Krankenhaus nach Graz flog.

